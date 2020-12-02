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Кабмін затвердив концепцію розвитку штучного інтелекту в Україні до 2030 року

Штучний інтелект планують впровадити у сфері освіти, економіки, публічного управління, кібербезпеки, оборони.

Кабмін затвердив концепцію розвитку штучного інтелекту в Україні до 2030 року
Фото: vogazeta.ru

Кабінет міністрів України на засіданні затвердив концепцію розвитку штучного інтелекту в Україні до 2030 року.

Про це повідомив у Telegram народний депутат Олексій Гончаренко.

Зокрема, концепцією передбачено:

  • зайняття Україною значного сегмента світового ринку технологій ШІ та провідних позицій в міжнародних рейтингах; 
  • впровадження ШІ у сфері освіти, економіки, публічного управління, кібербезпеки, оборони і тд; 

На розробку першочергових заходів і впровадження концепції потрібно буде у 2021-2023 рр. 14 390 тис. грн.

Нагадаємо, у вересні стало відомо, що Мін’юст почне використовувати штучний інтелект. Програма "Касандра" буде визначати ймовірність повторного порушення злочинцем.

"Покарання за злочин встановлює суд, але для того, щоб йому допомогти в цьому, існує документ під назвою "Досудова доповідь", який готують співробітники пробації. Це частина Міністерства юстиції. У цьому документі описується особистість обвинуваченого, а також оцінка ймовірності здійснення ним нових злочинів. Відповідно, "Кассандра" цей процес автоматизує", - розповів  міністр юстиції Денис Малюська.

Нагадаємо, за даними дослідження "Штучний інтелект: український вимір", проведеного з ініціативи Інституту Горшеніна і Групи компаній Everest, 45,5% українців готові довірити роботам або програмам зі штучним інтелектом організацію виборчого процесу та підрахунку результатів голосування.

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