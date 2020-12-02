У посольстві Угорщини заявили, що депутати на Закарпатті співали не гімн, а молитву

"Особа, яка зробила запис і опублікувала його, є членом родини політика, який зазнав поразки на виборах".

У посольстві Угорщини в Україні прокоментували інцидент із депутатами Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У посольстві наголосили, що депутати під час складення присяги співали не національний гімн Угорщини, а "молитву угорців, якій декілька сотень років".

"З’ясувалось, що особа, яка зробила запис і опублікувала його з очевидно недоброзичливою метою (яка, до речі, є членом родини політика, який зазнав поразки на виборах), навмисно не записала державний гімн України, який пролунав наприкінці сесії, і тільки після цього присутні заспівали національну молитву угорців, якій декілька сотень років і яка згодом стала державним гімном Угорщини", - йдеться в заяві.

"Ця молитва є частиною культурної спадщини та самобутності угорців, які живуть у будь-якій точці світу, подібно до угорських національних кольорів (червоно-біло-зеленого). Вони зберігаються та використовуються угорськими громадами в усьому світі не як символ Угорщини, а як символ належності до угорської нації, як це має місце з угорцями, які проживають в Україні", - пояснили в посольстві.

Слід зазначити, що гімн, який співали депутати, написаний у 1823 році угорським поетом Ференцем Кельчеї. Він не є класичним релігійним текстом, хоча містить згадки про релігію.

У посольстві також вказали на статтю 6 Закону України "Про національні меншини в Україні", прийнятого в 1992 році, яка гарантує використання національних символів для цих меншин.

Нагадаємо, 1 грудня Служба безпеки України повідомила, що перевіряє інформацію щодо можливих ознак протиправної діяльності депутатів Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади, які під час складення присяги виконали національний гімн Угорщини.

Раніше, 30 жовтня, СБУ провела на Закарпатті обшуки у функціонерів одного із місцевих благодійних фондів, перевіряючи інформацію про причетність іноземного фонду до діяльності, спрямованої на порушення державного суверенітету.

Будапешт одразу відреагував, заявивши протест МЗС України і викликавши посла України в Угорщині.

1 грудня до українського МЗС викликали угорського посла Іштвана Ійдярто.