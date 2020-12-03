Верховна Рада ухвалила закон щодо забезпечення ефективної реалізації парламентського контролю

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №4131 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення ефективної реалізації парламентського контролю".

Рішення ухвалили на засіданні парламенту.

За законопроєкт проголосували 303 нардепи.

"Метою ухвалення законопроєкту є побудова ефективної системи парламентського контролю в Україні з метою забезпечення кращої реалізації законів та інших актів Верховної Ради України", - йдеться в Пояснювальній записці.

Верховна Рада #Рада9 прийняла в цілому Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення ефективної реалізації парламентського контролю» pic.twitter.com/5GrbtRhtz0 — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) December 3, 2020

За словами голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, документ вирішує такі проблеми:

Він запровадить узгоджену систему звітування перед Верховною Радою;

Зробить надані звіти державних органів більш змістовними;

Посилить контролюючу функцію комітетів;

Долучить до оцінки звітів органів влади Рахункову палату та Уповноваженого з прав людини;

Збільшить ефективність парламентських слухань.

"Сьогодні Парламент вчергове продемонстрував, що готовий не тільки ухвалювати важливі для нашої держави закони, а й докладати зусиль для їх беззаперечного дотримання та ефективного впровадження", - написав Разумков.

Нагадаємо, у вересні Дмитро Разумков підписав ухвалений парламентом 2 вересня закон "Про внесення змін до закону "Про приватизацію державного і комунального майна" (щодо парламентського контролю за приватизацією державного майна)". Закон передбачає, що парламентський контроль за приватизацією державного майна здійснюється комітетом Верховної Ради, до предмету відання якого віднесені питання приватизації державного і комунального майна.