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Разумков підписав закон про парламентський контроль за приватизацією держмайна

Документ передано на підпис президентові.

Разумков підписав закон про парламентський контроль за приватизацією держмайна
Фото: Пресслужба "Слуги народу"

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав ухвалений парламентом 2 вересня закон "Про внесення змін до закону "Про приватизацію державного і комунального майна" (щодо парламентського контролю за приватизацією державного майна)".

У картці законопроєкту №3552, опублікованій на сайті Ради, вказано, що 8 вересня закон повернуто з підписом голови ВР і передано на підпис президенту.

Закон передбачає, що парламентський контроль за приватизацією державного майна здійснюється комітетом Верховної Ради, до предмету відання якого віднесені питання приватизації державного і комунального майна.

Комітет у межах своєї компетенції здійснює контрольну функцію шляхом прийняття відповідних рішень, підготовки висновків і надання рекомендацій щодо: здійснення державної політики у сфері приватизації; здійснення приватизації та аналізу її наслідків; додержання законодавства України про приватизацію; діяльності Фонду державного майна України; створення державними органами умов для проведення приватизації; дотримання встановленого порядку приватизації об'єктів державної власності; виконанням умов договорів купівлі-продажу державного майна; перерахування коштів, що надійшли від приватизації об'єктів державної власності та інших надходжень, безпосередньо пов’язаних з процесом приватизації таких об’єктів, до державного бюджету.

Крім того, до контрольної функції парламенту входить підготовка і попередній розгляд питання про призначення та звільнення з посади Верховною Радою голови Фонду державного майна України.

Також документом встановлюється заборона на проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації на період встановлення урядом карантину та обмежувальних заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби COVID-19.

Нагадаємо, що в серпні Кабінет Міністрів передав до Фонду держмайна майже 200 об'єктів державної власності, що дасть змогу розпочати процес їх приватизації.

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