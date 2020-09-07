Зеленський відреагував на руйнування скульптури дівчинки з колосками біля меморіалу жертвам Голодомору

Президент Володимир Зеленський засуджує будь-які прояви неповаги до пам’яті мільйонів жертв Голодомору, їхніх рідних та всього українського народу й закликає правоохоронні органи якнайшвидше розслідувати акт наруги над скульптурою "Гірка пам’ять дитинства".

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Зазначається, що Зеленський отримав листа від президента Світового конгресу українців Павла Ґрода, у якому висловлюється занепокоєність актом вандалізму, вчиненим напередодні 29-ї річниці незалежності України. СКУ звернувся до глави держави з проханням вжити заходів для розслідування цього злочину та притягнення винних до відповідальності.

"Прикро вражений інцидентом, який різко контрастує з моїми враженнями від спілкування з креативними й талановитими людьми під час поїздок регіонами України. Вандали намагалися пошкодити скульптуру «Гірка пам’ять дитинства» на території меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору. Моя позиція чітка та однозначна: будь-які прояви вандалізму є печерною дикістю й жодним чином не можуть бути виправдані", – зазначив Президент.

Він наголосив, що поліція має провести всі необхідні слідчі дії, кваліфікувати правопорушення та впродовж місяця доповісти про перебіг розслідування. Винні мають понести покарання, передбачене українським законодавством. Справу тримає під контролем заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Кожен такий випадок спотворює уявлення про українців як про доброзичливий і цивілізований народ. Тож давайте залишатися людьми. Не заради показового іміджу або хизування перед своїми сусідами. А заради свого завтрашнього дня і майбутнього наших дітей", – зауважив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, в ніч з 21 на 22 серпня 2020 року невідомі вчинили акт вандалізму щодо бронзової скульптури дівчинки "Гірка пам’ять дитинства" на території Національного музею Голодомору-геноциду. Керівництво музею повідомило, що пам’ятник демонтували для реставрації.Скульптура дівчинки з колосками є одним з головних символів музею. "Меморіал жертв Голодомору" був відкритий у 2008 році. Планувалось, що до 2019 року побудують другу чергу комплексу - музейну. Будівництво оцінили у 700 млн гривень.