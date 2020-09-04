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Звільнений Зеленським голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко приєднався до "партії мерів"

Валентин Резніченко буде першим номером у списку від "партії мерів" в Дніпропетровську обласну раду. 

Звільнений Зеленським голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко приєднався до "партії мерів"
Валентин Резніченко

Звільнений у червні 2019 року указом президента Володимира Зеленського очільник Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко приєднався до партії "Пропозиція", відомої також як "партія мерів". 

Про це на з'їзді партії повідомив міський голова Дніпра, член партії Борис Філатов. За його словами, Валентин Резніченко буде першим номером у списку від партії в Дніпропетровську обласну раду. 

"Він погодився вступити до партії, він ніколи не був у жодній партії, тому в нього сьогодні такий досвід... Він погодився очолити Дніпропетровську обласну організацію і бути першим номером у списку від нашої партії в Дніпропетровську обласну раду", - заявив Борис Філатов. 

Фото: Lb.ua

Нагадаємо, Валентина Резніченка з посади голови Дніпропетровської ОДА звільнив президент Володимир Зеленський своїм указом 27 червня 2019 року. Це було зроблено "у зв'язку з закінченням терміну повноважень президента України (п'ятого президента Петра Порошенка, - LB.ua)".

Резніченко керував областю понад чотири роки. 

Також нагадаємо, що до складу головної ради партії "Пропозиція" вже увійшли міський голова Житомира Сергій Сухомлин, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, міський голова Кропивницького Андрій Райкович, міський голова Дніпра Борис Філатов, міський голова Чернівців Олексій Каспрук, міський голова Каховки Херсонської області Андрій Дяченко та міський голова Черкас Анатолій Бондаренко.

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