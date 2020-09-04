Кабмін вирішив призначити батькові Зеленського довічну стипендію, але відкликав проєкт постанови

Шмигаль дав вишам два тижні на подання списків кандидатів на державні стипендії.

Уряд відкликав проєкт про призначення довічних стипендій педагогам, в якому фігурує кандидатура батька президента України Володимира Зеленського професора Олександра Зеленського.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль пояснив це потребою доповнити списки стипендіатів.

Глава Кабміну наголосив, що колектив Криворізького Державного університету економіки і технологій неодноразово вносив подання на відзначення Олександра Зеленського, починаючи з 2017 року, тобто задовго до того, як його син став Президентом.

"Сьогодні отримав лист-звернення від трудового колективу Криворізького Державного університету економіки і технологій. У своєму листі освітяни висловили невдоволення тим фактом, що Уряд на своєму минулому засіданні не розглянув питання про подання на призначення довічної державної стипендії видатному діячу освіти, доктору технічних наук, професору Олександру Семеновичу Зеленському", - написав Шмигаль у фейсбуці.

За його словами, у листі пояснюється, що "трудовий колектив неодноразово вносив подання на відзначення Олександра Семеновича Зеленського. Починаючи з 2017 року, задовго до того, як Президентом став Володимир Зеленський".

"Через неочікуваний медійний резонанс хочу прояснити позицію Уряду для уникнення спекуляцій: у середу, 2 вересня, проєкт про призначення довічних стипендій освітянам був відкликаний для доповнення списків претендентів", - додав прем’єр-міністр.

Він закликав трудові колективи вищих навчальних закладів протягом двох наступних тижнів подати списки кандидатів на державні стипендії, аби уряд ухвалив рішення до 1 жовтня - дня працівника освіти.

"Уряд прагне, щоб усі визначні діячі освіти отримали відповідну відзнаку від держави", - наголосив Денис Шмигаль.

Варто додати, що розмір стипендії становить 1,5 прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, тобто 2 568 гривень.

Нагадаємо, у квітні президент Зеленський призначив стипендії видатним спортсменам і тренерам, серед яких депутат Беленюк.