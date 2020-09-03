Рада посилила кримінальну відповідальність за викрадення авто

Верховна Рада ухвалила закон, який посилює кримінальну відповідальність за викрадення транспортних засобів, повідомляє пресслужба парламенту.

Законопроєкт №3301 підтримали 309 народних депутатів.

"Положення чинного законодавства фактично не дозволяють притягнути до більш суворо покарання викрадачів автомобілів. Адже якщо автомобіль унаслідок угону не зазнав ніяких пошкоджень, його стан не погіршився, то це не кваліфікується як заподіяння значної або великої шкоди", - сказано в повідомленні.

Законопроєкт передбачає посилення кримінальної відповідальності за підробку, заміну або знищення ідентифікаційного номера транспортного засобу, яким незаконно заволоділи, а також за продаж такого транспортного засобу до 1-1,2 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на термін від трьох до п’яти років, або позбавлення волі на такий самий термін.

Ті самі дії, вчинені організованою групою або злочинною організацією, караються позбавленням волі на термін від п’яти до семи років із конфіскацією майна.

Чинне законодавство передбачає за знищення, підробку або заміну номерів агрегатів транспортного засобу або заміну ідентифікаційного номера штраф від 150 до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на термін до двох років, або обмеженням волі на термін до трьох років.

Нагадаємо, що в листопаді 2018 року Верховна Рада ввела кримінальну відповідальність за керування транспортним засобом у стані сп'яніння, посилила відповідальність і збільшила штрафи. Закон мав набрати чинності з січня 2020 року, але його дію відтермінували до 1 липня 2020 року.

Документ включав у Кримінальний кодекс ст. 286–1, згідно з якою керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного, іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, карається штрафом від 1 000 до 2 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000 – 34 000 гривень) з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до 3 років.

Таке ж повторне правопорушення призводило б до штрафу 51 000 гривень із позбавленням права керування транспортними засобами на строк від 2 до 3 років.

Однак 17 червня 2020 року Рада прийняла ще один законопроєкт – № 3314, який підписав президент Володимир Зеленський. Законопроєкт передбачає скасування кримінального покарання за водіння в нетверезому стані.