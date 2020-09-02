Україна виходить ще з трьох угод у рамках СНД

У зв'язку із застарілістю і неактуальністю деяких угод, підписаних у рамках СНД, уряд України продовжує переглядати їх і припиняти участь у них.

Про це повідомляють на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Так, сьогодні, 2 вересня, на черговому засіданні Кабміну було прийнято рішення про припинення участі України в Угоді про співробітництво у галузі ветеринарії, Угоді про співробітництво у галузі санітарної охорони територій держав - учасниць СНД та Угоді про створення Координаційної ради з карантину рослин держав - учасниць СНД.

"Рішення Уряду щодо припинення участі України в деяких Угодах з країнами СНД є абсолютно логічним і відповідає сучасним реаліям відносин. Адже деякі угоди дублюються з іншими міжнародними договорами, деякі вже застарілі та не застосовуються Україною. Разом з тим, ми продовжуємо приймати євроінтеграційні проєкти, які посилюють нашу співпрацю з ЄС", - зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

Угода про співробітництво в галузі ветеринарії - співробітництво здійснюється у рамках Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин (МЕБ) і Угоди про застосування санітарних і фітосанітарних заходів СОТ, інформування щодо епізоотичних ситуацій здійснюється через систему WAHIS;

Угода про співробітництво в галузі санітарної охорони територій держав - учасниць СНД - всі сторони Угоди є учасниками Міжнародних медико-санітарних правил (ММСП, об'єднують 196 країн); виконання заходів, які реалізуються в рамках Угоди, частково забезпечено в рамках членства України у Всесвітній організації охорони здоров’я;

Угода про створення Координаційної ради з карантину рослин держав-учасниць СНД - членство в Координаційній раді передбачає виконання рішень, які пов’язані з положеннями Угоди про співробітництво у сфері карантину рослин від 13.11.1992, до якої Україна не приєдналась.

Нагадаємо, 17 серпня Кабмін повідомив, що розриває сім угод про співпрацю в цивільній авіації в рамках СНД.