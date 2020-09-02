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У "Велике будівництво" включать системи зрошення на півдні України

Кабмін ухвалив рішення, спрямовані на розвиток національного агропромислового комплексу.

У "Велике будівництво" включать системи зрошення на півдні України
Фото: agro-business.com.ua

Кабінет міністрів ухвалив рішення, спрямовані на розвиток національного агропромислового комплексу, і вирішив включити до програми "Велике будівництво" системи зрошення у південних областях України.

Про це повідомляється на сайті Кабміну.

"Наші аграрії та фермери зверталися постійно до Уряду з проханням про створення ефективної системи будівництва зрошувальних проектів. Тому на наступний рік ми запланували разом з президентом розширити програму «Велике будівництво» саме на створення зрошувальних систем у південних областях України", - зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

На його думку, такі системи мають збільшити урожайність та убезпечити аграріїв від несприятливих погодних умов.

Уряд також схвалив проект закону, який передбачає зміни до законодавства щодо підтримки фермерських господарств.

"Серед основних новацій, які ми пропонуємо - законодавчо визнати пріоритетність державної підтримки фермерському господарству, голова якого має вік до 35 років. Бо у нас зараз більше 30 тисяч активних фермерських господарств і лише близько 500 з них очолюють молоді люди", - пояснив Шмигаль.

Прем'єр наголосив, що кількість таких господарств має зрости щонайменше вдвічі у найближчі роки, і держава має їм активно допомагати.

"Також ми пропонуємо чітке унормування складу земельних ділянок фермерських господарств та перелік отримувачів допомоги, що дасть змогу збільшити кількість одержувачів державної підтримки, зокрема на тих господарів, які орендують землі", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, національна програма "Велике Будівництво", ініційована президентом Володимиром Зеленським, стартувала по всій Україні 1 березня 2019 року. Програмою передбачено до кінця року побудувати і капітально відремонтувати як мінімум 100 шкіл, 100 дитячих садків, 100 стадіонів, 100 лікарень, а також 6500 км доріг. 

Об'єкти "Великого Будівництва" доступні на онлайн-карті, у програми є також Telegram-канал, в якому підписники можуть стежити за перебігом робіт.

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