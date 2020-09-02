Кличко: 427 із 428 комунальних шкіл Києва розпочали освітній процес

У Києві 427 із 428 комунальних шкіл розпочали освітній процес з 1 вересня.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн пресконференції.

"Ми ретельно готувалися до початку нового навчального року. Вивчали, зокрема, і досвід інших країн. Як ви знаєте, та ж Данія чи Німеччина відновили навчання навіть у травні – до літніх канікул. Днями до навчального процесу повернулися учні Британії та Італії, багатьох інших країн, де ситуація з поширенням вірусу навіть гірша за нашу. Також Європейське бюро ВООЗ заявило, що повне закриття середніх навчальних закладів при пандемії має бути крайнім заходом і тільки у виняткових випадках. Тому 427 комунальних освітніх закладів столиці розпочали 1 вересня освітній процес. Одна школа поки працюватиме на дистанційному навчанні через захворювання на коронавірус серед вчителів", – сказав Віталій Кличко.

Він додав, що усього за парти у столиці сіли майже 300 тисяч школярів. Понад 30 тисяч із них – першокласники.

"Усі навчальні заклади працюють за чітким регламентом. І також мають інструкції на випадок виявлення хворого на коронавірус. Усім дітям та педагогам щоранку, перед заняттями, вимірюють температуру. А класи на перервах провітрюють. У приміщеннях здійснюють дезінфекцію. Хочу зазначити: всi школи забезпечені дезінфекторами та засобами індивідуального захисту. Місто виділило для безпечної роботи закладів освіти понад 30 мільйонів гривень", – наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, що у двох учителів київського НВК № 240 "Соціум" підтвердили захворювання COVID-19. У зв’язку з цим освітній процес у навчальному закладі з 1 вересня організовано у дистанційному режимі.