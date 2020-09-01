У двох учителів київського НВК № 240 "Соціум" підтвердили коронавірус

У двох учителів київського НВК № 240 "Соціум" підтвердили захворювання COVID-19. У зв’язку з цим освітній процес у навчальному закладі з 1 вересня організовано у дистанційному режимі.

Про це повідомили у департаменті освіти і науки Києва.

"31 серпня 2020 року до Департаменту освіти і науки надійшло повідомлення про підтвердження випадків захворювання на коронавірусну інфекцію у двох педагогічних працівників НВК № 240 «Соціум», які перебували у контакті з 21 працівником школи. Ще в одного педагога – ознаки гострої респіраторної інфекції та підвищена температура", - сказано в повідомленні.

У департаменті освіти і науки зазначили, що онлайн-навчання у навчальному закладі розпочнеться згідно з розкладом уроків 2 вересня.

Раніше Міністерство охорони здоров’я оприлюднило карантинні правила для навчання у школах. У них, зокрема, зазначено, що якщо хоча б один учень заразиться коронавірусом, то весь клас має йти на самоізоляцію.

За словами очільника МОЗ Максима Степанова, перехід на повністю дистанційне навчання можливий лише у разі, якщо район або місто є у "червоній" зоні.