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В аеропорту "Бориспіль" пасажирка видерлася на крило літака

МАУ внесла порушницю у "чорний список".

В аеропорту "Бориспіль" пасажирка видерлася на крило літака
Фото: EPA/UPG

В аеропорту "Бориспіль" 31 серпня пасажирка рейсу "Анталія-Київ" несанкціоновано відчинила аварійний вихід літака та вийшла на його крило. 

Про це повідомила пресслужба Міжнародних авіаліній України.

"Учора 31.08.2020 року авіакомпанія Міжнародні Авіалінії України оновила «чорний список» пасажирів. До нього було внесено пасажирку рейсу PS6212 Анталія-Київ, яка після зупинки літака біля гейту №11 терміналу D несанкціоновано відчинила аварійний вихід літака та вийшла на його крило. Пасажирка летіла чартерним рейсом з відпочинку із чоловіком та дітьми", - розповіли в МАУ.

В компанії також додали, що командир літака одразу викликав представників підрозділів авіаційної безпеки, прикордонної служби, поліції та медпункту аеропорту «Бориспіль», як цього вимагають відповідні інструкції.

Правоохоронці та лікарі намагалися з'ясувати причину вчинку пасажирки, однак чіткої відповіді не отримали.

Надалі МАУ відмовлятиме жінці у перельотах в межах всієї мережі маршрутів.

Нагадаємо, у липні у США пілоти розвернули літак через відмову пасажирів вдягнути маски.Двох пасажирів зняли з рейсу, повітряне судно вирушило до пункту призначення.

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