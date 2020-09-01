Офіс генпрокурора повідомив про підозру організаторам заблокованої напередодні фінансової піраміди

За даними слідства, до організації фінансової піраміди причетні понад 20 осіб і залучені понад 100 підконтрольних юридичних осіб.

В Офісі генерального прокурора повідомили про підозру організаторам заблокованої напередодні фінансової піраміди.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

"За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора організатору фінансової піраміди та його співучасникам повідомлено про підозру у шахрайстві з фінансовими ресурсами, а також легалізації (відмиванні) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що до організації фінансової піраміди причетні понад 20 осіб і залучені понад 100 підконтрольних юридичних осіб.

Щоб легалізувати кошти, організатори піраміди придбали острів Дніпровського каскаду з об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків вартістю понад $100 тис. кожний, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно орієнтовною вартістю понад $250 млн.

Учасники злочинної схеми збирали гроші громадян, у тому числі з використанням банківських рахунків благодійної організації, з метою нібито інвестувати в нефінансову установу для отримання надвідсотків. Надалі вони заволодівали цими коштами у шахрайський спосіб.

В Офісі генпрокурора також зазначили, що діяльність проєкту тривалий час супроводжувалася потужною рекламною кампанією для залучення якомога більшої кількості громадян із найменш соціально захищених прошарків суспільства, без досвіду інвестування та з низьким рівнем фінансової грамотності.

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Нагадаємо, напередодні Служба безпеки України заблокувала діяльність фінансової піраміди, учасники якої присвоїли більш ніж $250 мільйонів коштів українських громадян. Вкладниками стали понад 600 тисяч громадян. Правоохоронці провели 48 обшуків у Київській і Вінницькій областях та в Одесі. Були заарештовані банківські рахунки зловмисників, рухоме та нерухоме майно, у тому числі оформлені на підконтрольні юридичні особи.