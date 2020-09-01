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На трасі "Київ-Одеса" згорів рейсовий автобус

Обійшлося без жертв і потерпілих.

На трасі Київ-Одеса поблизу села Сніжки Київської області вдень 1 вересня загорівся рейсовий пасажирський автобус. Рятувальникам вдалося загасити пожежу.

Фото: ДСНС

Про це інформує пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомлення про загорання автобуса Setra сполученням "Київ-Одеса" надійшло о 15:25. Пожежу було ліквідовано о 16:57.

До гасіння залучалися 8 рятувальників та 2 одиниці техніки ДСНС.

За даними рятувальників, в автобусі перебували 20 пасажирів. Всі вони вийшли назовні. Потерпілих та загиблих немає.

Нагадаємо, торік у червні автобус Setra, який рухався за маршрутом "Сарни-Київ", згорів поблизу с. Новачки Коростенського району Житомирської області. Пасажири і водій не постраждали.

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