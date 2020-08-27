В Україні продовжили адаптивний карантин і посилили обмежувальні заходи
В Україні продовжили адаптивний карантин і посилили обмежувальні заходи
Що сталося з “Аркадою” і як її банкрутство змінить будівельний ринок
Що сталося з “Аркадою” і як її банкрутство змінить будівельний ринок
Олександр Шовковський іде в політику
Олександр Шовковський іде в політику
​У Києві на території військового коледжу нетверезий майор збив трьох курсанток
​У Києві на території військового коледжу нетверезий майор збив трьох курсанток
У Мінську силовики розігнали учасників протесту біля Будинку уряду
У Мінську силовики розігнали учасників протесту біля Будинку уряду
Україна закриває кордони для іноземців до кінця вересня
Україна закриває кордони для іноземців до кінця вересня
"Барселона" змирилася з втратою Мессі: клуб назвав реальну ціну аргентинця, - ЗМІ
"Барселона" змирилася з втратою Мессі: клуб назвав реальну ціну аргентинця, - ЗМІ
США вводять санкції проти Росії через хімічну та бактеріологічну зброю
США вводять санкції проти Росії через хімічну та бактеріологічну зброю
Зеленського під час візиту на Дніпропетровщину сфотографували в McDonald's
Зеленського під час візиту на Дніпропетровщину сфотографували в McDonald's
ГоловнаСуспільствоОсвіта

Голова Київської ОДА допустив проведення шкільних уроків надворі

З педпрацівниками та технічним персоналом шкіл проведено інструктажі щодо навчання в умовах карантину.

Голова Київської ОДА допустив проведення шкільних уроків надворі
Василий Володин
Фото: Facebook/Vasyl Volodin

Голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін заявив про можливе проведення уроків у закладах загальної середньої освіти надворі за гарної погоди.

Про це він повідомив під час брифінгу.

"За сприятливих погодних умов більшість уроків будуть проходити на свіжому повітрі", - сказав він.

Також Володін повідомив, що з педагогічними працівниками та технічним персоналом шкіл проведено відповідні інструктажі щодо навчання в умовах карантину, а також у школах оформлено інформаційні стенди про безпечну поведінку учнів, розроблено графіки переміщення учнів.

За його словами, станом на 26 серпня школи в області забезпечено засобами індивідуального захисту та дезінфекції на 93%.

Нагадаємо, 25 серпня МОЗ змінило карантинні вимоги для навчання у школах. Відповідно до них, учні 1-4 класів зможуть переміщатися в школах без масок.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Джерело: "Українські новини"
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також