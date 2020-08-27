Голова Київської ОДА допустив проведення шкільних уроків надворі

З педпрацівниками та технічним персоналом шкіл проведено інструктажі щодо навчання в умовах карантину.

Голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін заявив про можливе проведення уроків у закладах загальної середньої освіти надворі за гарної погоди.

Про це він повідомив під час брифінгу.

"За сприятливих погодних умов більшість уроків будуть проходити на свіжому повітрі", - сказав він.

Також Володін повідомив, що з педагогічними працівниками та технічним персоналом шкіл проведено відповідні інструктажі щодо навчання в умовах карантину, а також у школах оформлено інформаційні стенди про безпечну поведінку учнів, розроблено графіки переміщення учнів.

За його словами, станом на 26 серпня школи в області забезпечено засобами індивідуального захисту та дезінфекції на 93%.

Нагадаємо, 25 серпня МОЗ змінило карантинні вимоги для навчання у школах. Відповідно до них, учні 1-4 класів зможуть переміщатися в школах без масок.