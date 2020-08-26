Через відсутність дощів у центрі і на півдні України повністю висох метровий шар ґрунту

На більшій частині території України через дефіцит або повну відсутність опадів упродовж серпня (в багатьох районах центральних областей ще з липня) посилилася посуха. Цьому посприяли високі температури повітря та ґрунту, а також суховійні явища.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічній центр.

Зазначається, що станом на 20 серпня (крім західних областей) орний шар ґрунту під усіма сільськогосподарськими культурами був майже сухий або сухий зовсім. У центральних і південних областях зауважено повне висихання метрового шару ґрунту.

"Майже на всій території (крім західних областей) складаються критичні умови для вчасної сівби озимого ріпаку, не відбувається накопичення вологи у ґрунті під урожай озимих зернових культур 2021 року", - йдеться в повідомленні.

У деяких областях посуха триває ще із кінця травня, сумарна кількість опадів за червень-серпень не перевищила 30-50% норми у багатьох районах Київської, Черкаської, Вінницької, Кіровоградської, Чернігівської, Харківської, Дніпропетровської, Донецької, Одеської, Миколаївської та прилеглих до них районів інших областей.

Фото: meteo.gov.ua

Посуха значно погіршила умови для формування повноцінного урожаю пізніх культур, призвела до уповільнення росту соняшнику та кукурудзи.

Нагадаємо, Мінекономіки погіршило прогноз урожаю зерна через посуху.