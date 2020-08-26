За добу окупанти один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі

Бойових втрат серед військових не було, повідомили у штабі.

За минулу добу, 25 серпня, на переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів в зоні проведення операції об'єднаних сил обстрілів не зафіксовано.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

"Минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил, зафіксовано один факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, поблизу Хутора Вільного ворог здійснив один постріл з автоматичного станкового гранатомету. Ця провокація не несла загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат, внаслідок ворожого пострілу, немає", - йдеться в ранковому зведенні.

Також у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" під час пересування між взводними опорними пунктами, внаслідок підриву на протипіхотній осколковій міні натяжної дії ПОМ-2, отримали поранення двоє військовослужбовців. Їх було доставлено до лікарні. Наразі загрози їхньому життю немає.

"Від початку поточної доби, 26 серпня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано", - зазначили у штабі.

Нагадаємо, за офіційними повідомленнями пресцентру штабу ООС, бойових втрат у лавах українських військових не було від початку режиму припинення вогню - з 27 липня.