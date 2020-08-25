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СБУ викрила екскерівників "Укртрансбезпеки" на розтраті понад 100 млн гривень

У 2018 році чиновники організували оборудку через публічну закупівлю комплексів для зваження фур.

СБУ викрила екскерівників "Укртрансбезпеки" на розтраті понад 100 млн гривень
Фото: ssu.gov.ua

Служба безпеки викрила механізм розтрати понад 100 мільйонів гривень бюджетних коштів екскерівниками Державної служби України з безпеки на транспорті.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що у 2018 році чиновники організували оборудку через публічну закупівлю габаритно-вагових комплексів для зваження фур. За версією слідства, посадовці "Укртрансбезпеки" у змові із представниками комерційних структур придбали комплекси за завищеною вартістю. До того ж комплектація обладнання не дозволяла їх використання за цільовим призначенням.

За висновками профільних експертів, дії чиновників завдали державі збитки на майже 109 мільйонів гривень.

Правоохоронці провели слідчі дії у приміщеннях Міністерства інфраструктури, "Укртрансбезпеки" та за адресами проживання фігурантів справи. Під час обшуків було вилучено документацію, яка підтверджує функціонування  оборудки.

У межах кримінального провадження тривають слідчі дії. Після завершення судових експертиз прийматиметься рішення щодо повідомлення фігурантам провадження про підозри.

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, 1 липня Кабінет Міністрів звільнив голову Укртрансбезпеки" Олександра Погорілого.

Укртрансбезпека є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого координується Кабміном через міністра інфраструктури та який реалізує державну політику у сфері безпеки на автотранспорті загального користування, міському електротранспорті, залізничному, морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавання суден флоту рибного господарства).

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