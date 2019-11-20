Кабмин назвал новых руководителей Госгеокадастра, Укргосархива, Укртрансбезопасности и Укринфрапроекта

Кабинет министров в среду утвердил победителей конкурсных отборов на должность председателя в четырех государственных органах.
Об этом говорится на сайте Кабмина.
Главой Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра станет Денис Башлик, ранее занимавший должность директора Департамента международного сотрудничества и рынка земель в Госгеокадастре.
Главой Государственной службы безопасности на транспорте станет Александр Погорелый. Это генеральный директор "Юниверсал Моторз Групп", одной из компаний корпорации "УкрАВТО".
Государственную архивную службу Украины возглавит историк, заместитель отраслевого архива Службы безопасности Украины Анатолий Хромов.
Государственное агентство инфраструктурных проектов ("Укринфрапроект") возглавит Кирилл Хомяков, директор по продажам американской компании Fiserv International в России, Казахстане, Украине и Восточной Европе.
Напомним, что последним полноценным главой Госгеокадастра был Максим Мартынюк. С июля 2016 года, когда он перешел в Минагрополитики, ведомством руководили заместители.
У Укринфрапроекта постоянного руководителя не было еще дольше - с октября 2014 года, когда был уволен Владимир Ковалевский.
Главу Укртрансбезопасности Михаила Ноняка пытались уволить несколько лет, но сделать это удалось только в сентябре 2019 года. На том же заседании была уволена начальника Госархива Татьяна Баранова.