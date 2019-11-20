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Кабмин назвал новых руководителей Госгеокадастра, Укргосархива, Укртрансбезопасности и Укринфрапроекта

Некоторые органы годами работали без полноценного руководителя.

Кабинет министров в среду утвердил победителей конкурсных отборов на должность председателя в четырех государственных органах.

Об этом говорится на сайте Кабмина.

Главой Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра станет Денис Башлик, ранее занимавший должность директора Департамента международного сотрудничества и рынка земель в Госгеокадастре.

Денис Башлик
Фото: facebook.com/denis.bashlyk
Денис Башлик

Главой Государственной службы безопасности на транспорте станет Александр Погорелый. Это генеральный директор "Юниверсал Моторз Групп", одной из компаний корпорации "УкрАВТО".

Александр Погорелый
Фото: Youtube / Universal Motors Group
Александр Погорелый

Государственную архивную службу Украины возглавит историк, заместитель отраслевого архива Службы безопасности Украины Анатолий Хромов.

Анатолий Хромов
Фото: facebook.com/anatoly.khromov
Анатолий Хромов

Государственное агентство инфраструктурных проектов ("Укринфрапроект") возглавит Кирилл Хомяков, директор по продажам американской компании Fiserv International в России, Казахстане, Украине и Восточной Европе.

Кирилл Хомяков
Фото: Youtube / PLUS Forum
Кирилл Хомяков

Напомним, что последним полноценным главой Госгеокадастра был Максим Мартынюк. С июля 2016 года, когда он перешел в Минагрополитики, ведомством руководили заместители.

У Укринфрапроекта постоянного руководителя не было еще дольше - с октября 2014 года, когда был уволен Владимир Ковалевский.

Главу Укртрансбезопасности Михаила Ноняка пытались уволить несколько лет, но сделать это удалось только в сентябре 2019 года. На том же заседании была уволена начальника Госархива Татьяна Баранова.

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