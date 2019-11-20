Труба назвал аудиозаписи его прослушки фейками

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что обнародованные аудиозаписи с якобы его переговорами компроментирующего характера не соответствуют действительности и являются провокацией. При этом он заявил, что не собитрается подавать в отставку. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Эти публикации – это фейк и провокация, они меня не сломают... не буду комментировать фейки... буду ли я подавать в отставку? Не буду", - сказал Труба на брифинге в среду в Киеве.

Напомним, 21 сентября Труба заявил, что в его кабинете обнаружена аппаратура для прослушивания, она была вмонтирована в вентиляционную систему.

В ГБР заявляли, что прослушка не сможет навредить имиджу руководителя Бюро, потому что в кабинете Трубы обсуждаются исключительно рабочие вопросы.