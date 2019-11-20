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Путин заявил, что пересмотр Минских соглашений не приемлем

«Закон об особом статусе Донбасса должен быть заменен каким-то другим».

Путин заявил, что пересмотр Минских соглашений не приемлем
Фото: EPA/UPG

Президент РФ Владимир Путин заявил о неприемлемости пересмотра Минских соглашений по урегулированию боевых действий на Донбассе Украины. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы видим, что там (в Украине) постоянно поднимаются вопросы, которые с точки зрения урегулирования на Донбассе мы считаем неприемлемыми и контрпродуктивными", - сказал Путин на форуме ВТБ-Капитал "Россия зовет!".

В пример подобных заявлений президент упомянул призывы Киева к пересмотру минских соглашений. "Сейчас звучат все чаще и чаще тезисы о том, что Минские соглашения должны быть пересмотрены", - сказал президент РФ.

"И еще: принятый Радой, парламентом страны закон об особом статусе Донбасса должен быть заменен каким-то другим, на что президент Зеленский, сказал, что, наверное, это можно сделать, но не знает, каким", - добавил Путин.

"Ну, как нужно оценивать такие заявления? Для меня это непонятно. Думаю, что и для вас это непонятно", - добавил он.

Путин также заявил, что рассчитывает на то, что украинские войска не возвратятся в так называемые "серые зоны" на Донбассе.

"Рассчитываю на то, что не будет возврата в эти "серые зоны", потому что мы уже слышали от некоторых политических деятелей о том, что в эти зоны, откуда ушли войска, должны быть заведены национальная гвардия и полиция. Да, конечно, на этих территориях нужно поддерживать определенный правопорядок. Но мы хорошо знаем, что украинская национальная гвардия в значительной степени была сформирована из так называемых националистических батальонов", - заявил российский лидер. При этом он подчеркнул, что возможный возврат на линию разграничения сил нацгвардии Украины только ухудшит ситуацию и вызовет "зеркальный ответ" Донбасса.

Напомним, на этом же форуме Путин назвал Зеленского симпатичным и искренним человеком. По его мнению, Зеленский "хочет изменить ситуацию в Украине к лучшему, и для этого уже были сделаны реальные шаги" - разведение сил и средств на Донбассе.

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