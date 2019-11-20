Обучение "Слуг народа" в Трускавце обошлось в 11,2 млн гривен

Об этом говорится в финотчете партии за третий квартал.

Недельный курс обучения депутатов от "Слуги народа" в Трускавце обошелся партии в 11,2 млн гривен.

Об этом говорится в финансовом отчете СН за третий квартал 2019 года, передает LIGA.net.

Отмечается, что 5,8 млн гривен партия заплатила туристической фирме "Бальнео-Тур" за организацию семинара, а 1,9 млн гривен - за проживание в отеле "Риксос-Прикарпатье".

За семинар "макро- и микроэкономика" Киевская школа экономики (KSE) получила от "Слуги народа" 2,1 млн гривен. Проезд депутатов на поезде обошелся в 145 тысяч гривен.

1,2 млн гривен составил подоходный налог, а 80 тыс. гривен - военный сбор.

Напомним, в июле избранные нардепы от "Слуги народа" провели недельный курс обучения в Трускавце. Подробнее читайте в материале LB.ua "Как депутатов Зеленского «делали»".

На "выпускной" к "Слугам народа" приезжал президент Зеленский, который предупредил их о недопустимости "договорняков" и пропусков заседаний. При этом президент подчеркнул, что влиять на партию он не будет.