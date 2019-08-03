Зеленский предупредил депутатов от "Слуги народа" о недопустимости "договорняков" и пропусков заседаний

Фото: скриншот Владимир Зеленский приехал в Трускавец на тренинг для будущих депутатов от "Слуги народа"

Президент Владимир Зеленский провел встречу с новоизбранными депутатами от партии "Слуга народа" в Трускавце, где они проходят недельное интенсивное обучение от "Киевской школы экономики". Об этом он сообщил журналистам.

Глава государства предупредил депутатов о недопустимости "договорняков" и пропусков пленарных заседаний, при этом подчеркнул, что влиять на партию не будет.

"У нас очень много законопроектов. Мы хотим, чтобы они понимали, насколько серьезная на них ответственность. На них такая ответственность, что они не имеют права не ходить на работу или звонить о чем-то договариваться с кем-то. Чтобы они об этом даже не думали, когда какие-то мужчины или женщины серьезные будут им звонить и что-то предлагать. Я не хочу и не буду влиять на партию, на Верховную Раду, но если к нам дойдут такие слухи, то у нас будет очень серьезный разговор с депутатами. Говорить уже не будет о чем", - сказал президент.

Зеленский также ответил, что пока не определена дата его послания к Раде о внутреннем и внешнем положении Украины, поскольку еще не понятно, когда начнет работу новый парламент.

Ранее сообщалось, что новая Рада начнет свою работу не раньше сентября.

Напомним, в субботу, 3 августа, Зеленский находится с рабочим визитом во Львовской области, официальной целью которого было названо совещание по медицинскому туризму в Украине. Во время совещания президент предложил отменить визы для стран, чьи граждане чаще всего приезжают на лечение в Украину.