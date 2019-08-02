ЦИК взяла на себя полномочия окружной комиссии в 50-м округе

В Покровске до сих пор не посчитали голоса.

Центральная избирательная комиссия 2 августа приняла решение осуществлять полномочия окружной избирательной комиссии №50 в Донецкой области по установлению итогов голосования в этом округе.

Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома.

Ранее ЦИК обязал избирком этого округа не позднее 22:00 1 августа внести изменения в установленные итоги о голосовании в округе №50, о чем составить протокол с пометкой "Уточненный", и транспортировать его и другую избирательную документацию в ЦИК не позднее 12:00 2 августа.

Однако в установленный срок указанное постановление ЦИК окружной избирательной комиссией выполнено не было.

Кроме того, постановлением Первого апелляционного административного суда утверждено примирение сторон в деле по иску кандидата в народные депутаты в этом округе Анатолия Черного о признании бездеятельности комиссии.

Комиссия констатировала, что из-за невыполнение решения ЦИК будет невозможно установить результаты выборов в этом округе. Следовательно, комиссия определила, что полномочия ОИК округа №50 осуществит ЦИК.

При этом комиссия обязала членов ОИК №50 передать уполномоченным представителям ЦИКа пакеты с избирательными документами УИК избирательных участков № 140760, 140762, 140766, 140767, 140769, 140771, 140773, 140774, 140775, 140756, 140782, 140784, 140787, 141065 по подсчету голосов избирателей.

ЦИК уполномочила заместителя председателя комиссии Евгения Радченко, члена комиссии Леонтия Шипилова и других членов ЦИКа получить от указанной ОИК избирательную документацию.

Кроме того, ЦИК обратилась к Национальной полиции с просьбой обеспечить охрану во время приема, передачи и транспортировки указанной документации.

Напомним, что по итогам подсчета голосов на этом округе победил мэр Покровска Руслан Требушкин. Однако с требованием пересчитать голоса в суд обратился другой кандидат в депутаты мэр Доброполья Андрей Аксенов. Он заявил, что на одном из участков округа была совершена фальсификация.

Жители Покровска устроили протестную акцию из-за возможных нарушений во время выборов. Для обеспечения правопорядка полиция задействовала вертолет со спецназом.

Суд принял решение о пересчете голосов. Позже полиция открыла уголовное производство из-за невыполнения решения суда о повторном подсчете голосов.