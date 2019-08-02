Работникам участка на округе Балоги сообщили о подозрении за выдачу бюллетеней на имена лиц, находящихся за границей

Однако, пересчета голосов на округе не будет.

По согласованию прокуратуры Закарпатской области правоохранители сообщили о подозрении пятерым членам участковой избирательной комиссии в 69-м одномандатном избирательном округе с центром в Мукачево, которые незаконно выдали бюллетени для голосования за лиц, которые фактически находились за границей.

Об этом сообщается на сайте облпрокуратуры.

"В рамках досудебного расследования установлено, что подозреваемые, будучи членами УИК одномандатного избирательного округа № 69,... действуя по предварительному сговору, выдали бюллетени для голосования лицам, которые не имели права на их получение. Всего таким образом было выдано более 90 бюллетеней лицам, которые в день проведения внеочередных выборов в Верховную Раду находились за границей", - говорится в сообщении.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч.2 ст.158-1 Уголовного кодекса, то есть - предоставление избирательных бюллетеней лицам, не имеющим право на их получение, совершенное членом избирательной комиссии, по предварительному сговору группой лиц.

Продолжается дальнейшее досудебное расследование.

При этом, ранее, 31 июля, суд отказал в пересчете голосов на этом округе, сообщается на сайте организации ОПОРА.

Закарпатский окружной админсуд отказал кандидату Эдгару Токарю ("Слуга народа") в удовлетворении его иска в части пересчета голосов на шести избирательных участках округа №69 (центр - Мукачево). Вместе с тем суд частично удовлетворил иск кандидата, а именно - признал протокольное решение №3 от 23 июля противоправным и отменил его. Собственно этим протокольным решением ОИК 23 июля отказал в удовлетворении заявления кандидата Токаря в пересчете голосов на определенных УИК округа. Также суд обязал окружную избирательную комиссию вновь рассмотреть жалобу кандидата Токаря по зафиксированных его наблюдателями нарушений", - говорится в сообщении.

Напомним, на на округе №69 победил Виктор Балога, за него проголосовали 35,81% избирателей (21 265 голосов). Кандидат от "Слуги народа" Токарь стал вторым с результатом 34,47% (20 467 голосов). Окружная избирательная комиссия приняла решение о пересчете голосов на основании заявлений обоих кандидатов.