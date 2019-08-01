На округе во Львовской области, где победил кандидат от "Европейской солидарности", пересчитают голоса

Разница между Михаилом Бондарем от "ЕС" и Орестом Кавецким от "СН" составила 140 голосов.

Львовский апелляционный административный суд принял решение провести пересчет голосов избирателей на шести участках округа №119 (районный центр Броды).

Согласно данным окружных избирательных комиссий, на этом округе победил кандидат в народные депутаты, действующий парламентарий от "Европейской солидарности" Михаил Бондарь. 140 голосов ему уступил кандидат от партии "Слуга народа" Орест Кавецкий, передает Радио Свобода.

Судьи Львовского апелляционного административного суда оставили без изменений решение Львовского окружного административного суда от 28 июля 2019 года.

Михаил Бондарь обратился с апелляцией на решение суда первой инстанции с требованием отменить решение о пересчете голосов на шести участках.

Между тем представители партии "Слуга народа" - Орест Кавецкий и от общественной организации "Слуга народа Украины" Виталий Кравчук требовали, чтобы апелляционный суд принял решение о пересчете голосов на 40 участках округа.

Кандидат от партии "Слуга народа" Орест Кавецкий - учредитель предприятия "Ламар групп". У его отца Юрия Кавецкого общий бизнес с братом народного депутата от "Оппозиционного блока - За жизнь" владельца нескольких медиахолдингов Тараса Козака.

Кандидат в народные депутаты Михаил Бондарь отметил, что не боится пересчета голосов на 6 участках, но настаивает на том, что оснований для этого нет.

По словам председателя ОИК №119, никаких фальсификаций в день голосования и при подсчете голосов не было.

Напомним, ранее ЦИК приняла решение отменить пересчет голосов на округе Балоги на Закарпатье.