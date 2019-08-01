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Зеленский занял второе место по упоминаемости в российских СМИ

Украинский президент обошел Дональда Трампа, но вдвое "проиграл" Владимиру Путину.

Зеленский занял второе место по упоминаемости в российских СМИ
Фото: Макс Левин

В течение июля президент Владимир Зеленский занял второе место по упоминаемости в российских СМИ. Такие результаты сегодня обнародовало агентство "Интерфакс" по данным системы комплексного анализа новостей "СКАН".

Зеленский получил 155 878 упоминаний и уступает только президенту РФ Владимиру Путину, которого упомянули в СМИ более 296 тыс. раз.

Украинский президент с большим отрывом "обогнал" американского президента Дональда Трампа, который получил 94 761 упоминание. На четвертой строчке рейтинга находится российский премьер-министр Дмитрий Медведев (61 058 ссылок).

В топ-10 самых упоминаемых личностей в российских СМИ вошли также Петр порошенко (53 тыс. упоминаний), пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков (22 тыс.), президент Беларуси Александр Лукашенко (25 тыс.), беглый президент Украины Виктор Янукович (22 тыс.), оппозиционер Алексей Навальный (21 тыс.) и мэр Москвы Сергей Собянин (21 тыс.)

Значение рейтинга определяется по количеству документов с упоминанием той или иной персоны за указанный период, поступивших в СКАН из центральных и региональных СМИ, информационных агентств, специализированных и отраслевых изданий, ТВ и радио, интернет-сайтов.

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