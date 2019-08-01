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Бывший КВНщик официально возглавил Госуправление делами

Другим указом президент освободил его от временного исполнения обязанностей.

Бывший КВНщик официально возглавил Госуправление делами
Сергей Борзов
Фото: Газета День

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Борзова руководителем Государственного управления делами.

Об этом говорится в указе №571 от 1 августа.

"Назначить Борзова Сергея Сергеевича руководителем Государственного управления делами с 1 августа 2019 сроком на пять лет с оплатой труда в соответствии с законодательством", - говорится в документе.

При этом указом №569 Зеленский освободил Борзова от временного исполнения обязанностей руководителя Госуправделами, а указом №570 - уволил с должности заместителя руководителя Госуправления делами.

Борзов был назначен заместителем руководителя Госуправления делами пятым президентом Петром Порошенко в 2014 году. В 2015-2016 годах и с 11 июня 2019 года он был временно исполняющим обязанности руководителя ведомства. Ранее баллотировался в Винницкий облсовет по спискам партии "Фронт змин".

До начала политической карьеры Борзов был директором команды КВН "Винницкие перцы". В 2011-2012 годах - директор команды КВН "Сборная Украины".

Жена Борзова - дочь руководителя "Лиги Смеха" Наума Барули. 21 июля 2019 года Ирина Борзова была избрана депутатом Верховной Рады по винницкому округу №14.

Напомним, 11 июня Зеленский уволил руководителя Государственного управления делами Ивана Куцыка и уполномочил Борзова временно исполнять его обязанности. 20 июня президент объявил конкурс на эту должность с окладом 30 тыс. гривен.

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