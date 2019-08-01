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Первое заседание нового парламента состоится в первых числах сентября, - Герус

Новый состав Кабмина может быть сформирован в первые дни работы парламента.

Первое заседание нового парламента состоится в первых числах сентября, - Герус
Фото: facebook.com/andriy.gerus

Представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что первое заседание нового парламента состоится в первых числах сентября. Об этом он рассказал сегодня, 1 августа в эфире канала "1+1", передает "Интерфакс-Украина".

Кроме того он убежден, что новый состав Кабмина будет сформирован в первые дни работы Верховной Рады.

"Все будет очень быстро. Думаю, новый Кабмин будет сформирован в первый или второй день работы парламента. Я в этом убежден", - отметил Герус.

О коалиции с партией Святослава Вакарчука «Голос» он сказал, что если эта партия захочет зайти в коалицию, то сможет это сделать в первый день нового парламента.

Представитель президента подчеркнул, что те политсилы, которые желают войти в коалицию со "Слугой народа", могут уже сейчас приступать к переговорам, чтобы впоследствии не терять на это время после начала работы новой ВР.

"У нас времени немного. Нужны в стране быстрые изменения, чтобы общество чувствовало позитивный эффект от реформ, которые нужно быстро проводить", - добавил Герус.

По его словам, каждый день будут приниматься быстрые решения и шаги для того, чтобы двигаться вперед.

Напомним, в опубликованном 29 июля интервью "РБК.Украина" Андрей Герус заявил, что коалиция в новом парламенте уже есть, и что она заберет все министерские кресла. А чтобы ни у кого не было сомнений в демократичности новой власти, оппозиции, возможно, "отдадут" некоторые комитеты в парламенте.

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