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Комитет Сената США поддержал санкции против "Северного потока-2"

В поддержку законопроекта выступили 20 членов комитета, против - двое.

Комитет Сената США поддержал санкции против "Северного потока-2"
Фото: betterworldcampaign.org

Комитет Сената США по международным делам одобрил введение санкций против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщила депутат Верховной Рады Украины, глава Комитета по иностранным делам Ганна Гопко.

"Комитет Сената поддержал санкции против "Северного потока-2" со счетом 20:2 в нашу пользу. Напомню, что эти же санкции этом остановят "Турецкий поток" в той его части, которая повредит нашему транзиту, если будет построена", - написала она в фейсбуке.

Напомним, в конце июня комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект, который введет целевые санкции против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока - 2".

Газопровод "Северный поток-2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков из РФ с потребителями в Европе. Его плановая протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Проект реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями - Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.

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