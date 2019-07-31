Війна світів "Слуги народу"

Видання Страна.ua опублікувало виступ політтехнолога і майбутнього народного депутата Микити Потураєва , який у ході навчання “слуг народу” у Трускавці опускає їх з електоральних небес на політичну землю.

“Ви тут опинилися тому, що виборець шукав людей політичної партії “Слуга народу”. І йому було все одно, яке прізвище вказано в цьому рядку. Ці вибори виграв Володимир Олександрович Зеленський. Усі ви - політично ніхто. Я хочу, щоб це кожен почув. Ви суб'єкти у житті, але політичними суб'єктами ви не є”, - сказав Потураєв.

Фото: Анна Стешенко

Здавалося б, що ж у цьому нового? На парламентських виборах “СН” могла б виставити хоч і Смешарика, він би виграв. Таким був рейтинг Зеленського, так вірили будь-якому його слову і будь-якій команді. Цього не могли не усвідомлювати і самі “зелені” депутати, які, скориставшись ейфорією виборців, зайшли у парламент. Та самолюбство заперечує реальність.

Публікація виступу Потураєва все ж невипадкова. Вона демонструє, що корабель під назвою “Слуга народу” уже дав тріщину і зіткнення з айсбергом майже неминуче, адже на одній палубі змушені перебувати адвокати і фотографи, антикорупційні активісти і пауерліфтери, політтехнологи і ведучі весіль.

Фото: Анна Стешенко

Про нелюбов

Страна.ua цілить у Микиту Потураєва впритул. Медіаексперт і політтехнолог, який працював із топ-політиками та будував партію Коломойського “УКРОП”, не приховує нелюбові до видань і каналів з орбіти Кремля. Страну.ua теж небезпідставно відносять до того всесвіту.

Так, Потураєв публічно говорить, що хоче обмежити канали Медведчука і зробить усе можливе, аби надати відповідні повноваження Нацраді з питань телебачення і радіомовлення. У спілкуванні з LB.ua у Трускавці він зізнався, що його “турбує” той факт, що Офіс президента регулярно “зливає” інформацію “Страні”. Але пан Потураєв має хвилюватися уже не лише за ОП. Запис виступу злили його однопартійці.

Між іншим, учасники тренінгу скаржилися LB.ua ще 30 липня на цю зухвалість Потураєва. Особливо це було неприємно чути мажоритарникам, які докладали хоча б мінімальні зусилля, аби взяти округ. Хтось із невдоволених “слуг” вирішив помститися. Цей обожнювач “Страни” не виявляє гарячих почуттів не лише до Потураєва, а й до іншого колеги - Давида Арахамії. Свої дії він пояснив тим, що “намагається донести до керівництва партії і президента думку про те, що не найбільш правильна стратегія - комунікувати з людьми через настільки дивних посередників як Потураєв або ж Давид Арахамія”.

Останнього не любить не лише “джерело” “Страни”, а й колишній журналіст каналу “1+1” Ігоря Коломойського Олександр Дубінський, теж майбутній нардеп від “Слуги”. Між іншим, минулого року він їздив у Відень до екс-соратника Януковича Андрія Портнова і головного редактора “Страни.ua” Ігоря Гужви. Портнов у свою чергу теж не дуже шанує Арахамію і погрожував провести проти нього “повний комплекс виховних заходів”.

Фото: Facebook-сторінка Дубінського Портнов, Дубінський і Гужва

Партійна тріщина

Про те, що післяпереможний медовий місяць усередині партії плавно переходить у політичний побут, стало зрозуміло 25 липня з ефіру програми “Право на владу”. Дубінський дорікнув Арахамії некомпетентністю у питаннях земельних відносин та скандалу довкола обшуків на заводі “АрселорМіттал” у Кривому Розі. Екс-журналіст не вгамувався і 27 липня виклав на YouTube критичний ролик про Арахамію, якого називав не інакше як порохоботом. Колишній співробітник каналу Коломойського відверто не підтримав кандидатуру свого однопартійця на пост голови фракції “СН”.

“Що стосується Арахамії, то х*й його знає, звідки він там (у списку кандидатів, - ред.) узявся. Це те ж саме, що в “Ашан” зайти і вибрати собі там лідера фракції”, - коментував Дубінський.

Нічого особистого в політиці - конфлікт між двома депутатами відображає одну з тих самих партійних шпарин.

У Дубінського вже далекоглядні плани. У соцмережах він оголосив про створення групи “Справедливість” разом з Олександром Куницьким (переміг на окрузі в Харкові) та Ольгою Василевською-Смаглюк (мажоритарниця з Київської області). Групи, звісно, неформальної, бо у рамках фракції такі формування непередбачені. Потім, правда, уточнив, що мова не йде про розкол чи сепаратизм, а про спробу “посилити відчуття справедливості” всередині партії.

Сепаратизм чи ні, але ніколи не знаєш, чи саме ця тріщина потопить корабель, чи то айсберг, що видніється на горизонті. Президенту варто було б задуматися, що тим майже неминучим айсбергом можуть стати групи “за інтересами”, які сформувалися довкола нього. Очевидно, що люди, які “шанують” проросійські видання і Шарія, ненавидітимуть волонтерів і критиків Медведчука. А дуже вже зацікавленим політичним акторам хіба буде складно об'єднати за такими (можливо, і фінансовими) інтересами 29 депутатів і позбавити “СН” більшості? За такого сценарію “Слуга народу” може зіштовхнутися з болісним ударом у “справедливість”. І якщо поки невдоволені тероризують партію через медіа, то вже зовсім скоро у них з'явиться набагато цінніший ресурс - кнопка у парламенті.