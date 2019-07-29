Десять книжкових новинок, з якими варто перейти екватор літа

Вже половина літа минула, поділіться, скільки книжок ви прочитали. Одну, дві, п’ять чи, може, десять? Або й двадцять? Підрахуйте та готуйтесь до нових книжкових вражень. У нас вже є кілька ідей.

Історія, від якої мороз по шкірі. Айріс хоче займатись живописом, та зараз розписує порцелянових ляльок для тиранки пані Солтер. Дівчина заледве може вибратись зі цієї темниці, адже вікторіанські часи не передбачали вибору. Доля зводить Айріс з художником Луї, з яким вона опановує олійні фарби та підкорює Королівську академію мистецтв. Дівчина закохується у свого вчителя, та ще не підозрює, що впала в око й багатієві Сайласу, який хоче додати її до своєї колекції як екзотичну ляльку.

Там дивно, там лячно, там дуже небезпечно. Віл Байєрс опинився у Догоридризі – своєрідному потойбіччі, з якого так просто не виборсатись, а кожен крок може стати останнім. Понад усе він хоче повернутись додому, де затишно і спокійно, де рідні чекають. Долинають знайомі голоси, та все це може бути пасткою, адже монстри не дрімають. Тож Вілл використовує всі знання, здобуті у відеоіграх, щоб уціліти. Читайте комікс – дивіться захопливий серіал на Netflix.

Депресія часто непомітна, тому й особливо небезпечна. Це – не песимізм чи поганий настрій, не сум і журба, це просто пустка, яка висотує те, що залишилось. Це вир, у якому погано, але борсатись не хочеться, тому що більше немає чому радіти. Людина, яка страждає від депресії, може виглядати цілком… нормально, але у той же час марно воювати з вітряками у своїй голові. Автор – лікар та нейронауковець показує, як виникає депресія та головне – як її подолати, внісши корективи до своєї щоденної рутини.

Француженка Амелі прагне пізнавати японську культуру та вчити мову, заради цього вона прилітає до Токіо. Японець Рінрі залюблений у французьку, яку вперто студіює багато років. Його вабить тендітна француженка, яка мріє зустріти світанок на горі Фудзі. Амелі прагне напитись Японією, розтанути у цвітінні сакур, Рінрі – поєднати долі з коханою дивачкою, яка не припиняє його дивувати. Кожен з них крок за кроком наближається до своєї мети, у підсумку отримуючи дещо більше, ніж сподівався.

Епохальне темне фентезі, яке відкриває велику серію епічних боїв та галерею сильних характерів. Перша частина влаштує холодну мандрівку північчю Меекханської імперії – краю суворого та не надто людного. Гірська Варта стереже кордони та дбає про місцевих, які потерпають від зайд. Тим часом на півдні розгортається цікава історія молодого героя, вправного бійця на мечах, який має зробити доленосний вибір, вибір однаково важливий і для людей, і для богів.

Хочете трохи магії у своєму житті? Досі тужите, що так і не отримали лист з Гоґвортсу? Може, ще не все втрачене. Будьте готові, що вас спочатку випробують на міцність та душевну доброту, а вже потім дарують справжню могутьність. Двоє хлопців у селі мають нагоду попрактикуватись у магії, адже опиняються в епіцентрі відьмацького ремесла. Чаклунка баба Надешка вміє здивувати завданнями – як вона взагалі вигадує таку дич... Що Святик і Сашко знайдуть у Хрулях і чи вдасться їм прийняти магію?

Ким був той Варавва, якого Понтій Пилат відпустив, засудивши тим часом Ісуса? Чи були чоловіки знайомими? Чому народ хотів помилування розбійника? Чому Пилат «вмивав руки», якщо все зробив законно, помилувавши з нагоди Пасхи? У цій історії занадто багато чому, на які важко знайти відповіді. Сергій Батурин у своєму романі запропонував оригінальну версію, звертаючись до текстів євангелистів та історичних джерел, що стосуються Римської імперії початку нашої ери.

Яка вона – архетипна Дика жінка? Сильна і звитяжна, емоційна та витривала, єдина з природою та в мирі з собою. Що вона може дати жінкам сучасним? Насамперед, впевненість та віру у себе, та не тільки... Книжка Клариси Пінколи Естес, науковиці, вихованої стародавніми міфами та легендами, вже 25 років є психологічним бестселером. Вона – терапія для жінок і попередження для чоловіків, які не готові прийняти дику жінку. Вона пояснює казки, які давно вкорінились у культуру, і допомагає творити власну казку.

Поліцейський роман, написаний на основі реальних подій. Убили італійця, який збирався одружуватись з українкою. Талановитий слідчий Єгор Скляр, який розкрив всі вбивчі справи за які брався, рветься в бій. Співпрацювати йому доводиться з патрульною Властою Коваль, яка першою прибула на виклик. Здається, все з цим вбивством зрозуміла, та кожен можливий підозрюваний має алібі. Що ж сталось: чоловік став випадковою жертвою чи за вбивця полював за ним ще з рідної Італії?

Роман шотландського фантаста поєднує у собі футуристичну науку, сміливі пророцтва, новітні загрози, неймовірну швидкість та вічні проблеми, які людству не вдається вирішити навіть у далекому майбутньому. Чарльз Стросс пропонує подорож до постлюдського суспільства (цікаво, яке ж воно, правда?), фігурантами якого стають троє чоловіків з однієї родини. Штучний інтелект та позаземні цивілізації, роботи та клони – всі вони творять фантастичний та водночас реалістичний всесвіт «Ачелерандо».