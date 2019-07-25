Мода, аристократизм і гідність

Історико-культурний комплекс “Замок-музей Радомисль” вже вчетверте проводить щорічний фестиваль етнічної моди “Аристократична Україна". Цього року феєричне етнофешншоу і буйство кольорів очікує своїх учасників і шанувальників вже найближчої суботи - 27 липня.

Фото: Макс Требухов

Назва “Аристократична Україна” у нашого фестивалю не випадкова. Вона співзвучне нашому розумінню аристократії як явища. В наші часи представників родової аристократії в силу історичних катаклізмів, що їх пережила Україна, залишилося не так уже й багато. Зрозуміло, що “походження зобов’язує”, як казали древні. Але, з іншого боку, ознаками справжньої аристократії, незалежно від реального походження людини, чи то шляхетського, чи посполитого, є такі речі, як здатність “зробити самого себе”, готовність взяти на себе відповідальність за долю свою, своєї родини і свого народу і передати ці риси наступним поколінням.

Це зокрема стосується і національної культури, частиною якої є, як це не дивно, є мода. В нинішню епоху глобалізації і стандартизації, котрі зачепили всі сторони суспільного життя, вкрай важливо, щоб цей згаданий вище відповідальний прошарок суспільства взяв на себе відповідальність за збереження і розвиток культури нації. І мода, на наше переконання, тут не менш важлива, ніж музика, пісня або історія.

Слова - "свобода, гідність і честь" - формують ідеологію і сутність фестивалю “Аристократична Україна”.

На фестивалі за роки його існування були представлені не лише етноодяг чи етностилізація. Серед колекцій, що їх побачили глядачі — одяг з елементами, притаманними епосі Давньої Русі, відтвореними на підставі наукових знань. А ще наші майстрині відтворюють вбрання учениць інститутів благородних дівиць. Для нас це теж має неабияке значення — адже саме на часи розповсюдження освіти серед жінок припадає кардинальна зміна їхньої ролі в суспільстві — від переважно репродуктивної до соціально-активної.

Моделями фестивалю традиційно стають дружини і матері наших загиблих в Ато героїв. І ми тішимося, що можемо подарувати їм хвилини щастя і бачимо посмішки на їх обличчях, коли вони під ваші оплески ідуть босоніж по лляній доріжці.

Чому ми це робимо? Бо ми українці :) І хто, якщо не ми?

І це питання не лише збереження і продовження традицій, але й національної гідності і ідентичності, котра в часи глобалізації опиняється під загрозою розмивання.