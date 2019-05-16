Тимошенко назвала вышиванку символом гражданского мужества

"В вышитой рубашке человек становится хотя бы на йоту чище в помыслах и действиях".

День украинской вышиванки - очень красивый день. Вышитая рубашка совершенствует душу и смягчает сердца, заставляет задуматься над судьбой Украины. Об этом написала лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко на своей странице в Facebook, приветствуя украинцев с праздником.

«Наша вышивка очень древняя. Я видела рубашку из Черкасской области, усеянную «свастиками» - праарийской символами Солнца. Мне показывали вышиванку из центральной Африки "по подольским мотивам» и древнюю индийскую рубашку, украшенную орнаментом из Нежина. Такие «крестики», «петушки», «ромбы» - есть, пожалуй, у каждого народа, у каждой нации, каждой культуры. Потому что это вне времени. Это графические символы ДНК нации и тайный древний «штрих-код» народа», - убеждена она.

В то же время политик отметила, что, вероятно, только у нас вышиванка стала символом борьбы, несокрушимости нации, непокорности и стремление к свободе.

«Надеть рубашку - это был вызов и акт определенного гражданского мужества. Я - украинка!» - напомнила лидер "Батькивщины".

Юлия Тимошенко также отметила, что сегодня вышиванку надевают почти все и многих это возмущает.

«Мол, коррупционеры и чиновники не имеют права позорить наши символы ... А я за то, чтобы носили. Пусть надевают», - сказала председатель партии.

По ее мнению, в вышитой рубашке человек становится хотя бы на йоту чище в помыслах и действиях.