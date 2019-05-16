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Закон о государственном языке опубликован в "Голосе Украины"

Закон вступит в силу через два месяца после опубликования, кроме отдельных пунктов.

Закон о государственном языке опубликован в "Голосе Украины"
Фото: Сергей Нужненко

Закон № 2704-VIII "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" опубликован в официальном парламентском издании "Голос Украины".

Отмечается, что Верховная Рада принняла этот закон, "основываясь на Декларации о государственном суверенитете Украины от 16 июля 1990 и одобренном Всеукраинским референдумом 1 декабря 1991 Акте провозглашения независимости от 24 августа 1991 года, которым было восстановлено независимое национальную государственность Украины... руководствуясь Конституцией, которая определяет украинский язык как единственный государственный и возлагает на государство обязанность обеспечивать всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины".

Закон предусматривает украинизацию всех общественных сфер жизни. Украинский язык - государственный, это язык деятельности госорганов, делопроизводства и документооборота, судопроизводства, Вооруженных сил, правоохранительных органов, сферы работы и образования.

На личную жизнь действие закона не распространяется.

Закон вступает в силу через два месяца после опубликования, кроме отдельных пунктов.

Напомним, 25 апреля Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", поправки к которому рассматривались с 28 февраля.

Во вторник, 14 мая, парламент отклонил четыре постановления, которые блокировали подписание языкового закона, после чего Парубий подписал документ прямо на трибуне Рады. В среду, 15 мая, закон подписал президент Петр Порошенко.

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