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Послы G7 призвали Порошенко плавно передать власть Зеленскому

Порошенко провел прощальную встречу с послами "Большой семерки".

Послы "Большой семерки" призвали действующего президента Петра Порошенко к "плавной передаче власти".

Об этом говорится в сообщении французского председательства в G7 в Twitter Группы поддержки Украины.

Фото: пресс-служба Порошенко

Послы G7 встретились с президентом Порошенко, чтобы обсудить прогресс, осуществленный в сфере реформ во время его президентства. Они приветствовали достижения президента Порошенко и "обменялись с ним мнениями о прогрессе, который должен быть обеспечен в дальнейшем".

"Послы G7 призвали к плавной передачи власти, что позволит Украине продолжить выбранный ею путь реформ", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко провел прощальную встречу с послами G7. Во время встречи Порошенко призвал страны "Большой семерки" и ЕС усиливать поддержку Украины в обеспечении реформ и в деле восстановления суверенитета и территориальной целостности Украинского государства, а также продолжать верить в успешное будущее Украины.

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