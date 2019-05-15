Послы G7 призвали Порошенко плавно передать власть Зеленскому

Послы "Большой семерки" призвали действующего президента Петра Порошенко к "плавной передаче власти".
Об этом говорится в сообщении французского председательства в G7 в Twitter Группы поддержки Украины.
Послы G7 встретились с президентом Порошенко, чтобы обсудить прогресс, осуществленный в сфере реформ во время его президентства. Они приветствовали достижения президента Порошенко и "обменялись с ним мнениями о прогрессе, который должен быть обеспечен в дальнейшем".
"Послы G7 призвали к плавной передачи власти, что позволит Украине продолжить выбранный ею путь реформ", - говорится в сообщении.
Заява послів G7 pic.twitter.com/9q8PwxuWWR— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) 15 мая 2019 г.
Ранее сообщалось, что Петр Порошенко провел прощальную встречу с послами G7. Во время встречи Порошенко призвал страны "Большой семерки" и ЕС усиливать поддержку Украины в обеспечении реформ и в деле восстановления суверенитета и территориальной целостности Украинского государства, а также продолжать верить в успешное будущее Украины.