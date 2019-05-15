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Обвиняемый во взяточничестве депутат Розенблат подал иск к Порошенко и Сытнику

Депутат пытается сместить директора НАБУ.

Обвиняемый во взяточничестве депутат Розенблат подал иск к Порошенко и Сытнику
Фото: Україна Молода

Депутат Верховной Рады Борислав Розенблат, которого должны судить за взятку и злоупотребление влиянием, подал иск к президенту Петру Порошенко и директору Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику.

Об этом говорится на сайте Окружного административного суда Киева, в который поступил административный иск.

Розенблат просит суд установить отсутствие у Президента Украины полномочий для назначения директора НАБУ, а у директора НАБУ - компетенции для исполнения обязанностей. Также предлагается признать противоправными действия Сытника на должности.

ОАСК пока не открыл производство по иску.

Напомним, что НАБУ в свое время отправило Розенблата под суд. Депутат обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и ст.369-2 (злоупотребление влиянием).

В 2016 году в рамках расследования нелегальной добычи янтаря на нардепа Розенблата вышла агент НАБУ. Она назвалась представителем компании "Фуджейра" из ОАЭ, которая якобы намеревалась добывать и экспортировать янтарь из Житомирской области. Депутат должен был помочь агенту получить лицензию на пользование недрами и вместе с Поляковым внести законодательные поправки в Таможенный и Налоговый кодекс специально под "Фуджейру", в том числе чтобы компания платила меньшую ренту за добычу янтаря.

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