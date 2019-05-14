Охранник президента Порошенко получил звание генерал-лейтенанта через неделю службы в ГУР, - СМИ

Юрий Федоров фактически не был переведен в управление разведки.

Охранник президента Петра Порошенко получил звание генерал-лейтенанта и должность в военной разведке. Об этом сегодня сообщил журналист Юрий Бутусов на своей странице в Фейсбуке.

"Генеральский рекорд Петра Порошенко - новое звание всего за одну неделю выслуги в военной разведке получил охранник Юрий Федоров. 3 мая президент Порошенко уволил с должности начальника службы безопасности президента Управления государственной охраны генерал-майора Юрия Федорова. Далее, своим указом президент назначил Федорова заместителем начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины. 13 мая секретным указом военному разведчику Юрию Федорову присвоено звание генерал-лейтенант", - написал Бутусов.

По словам журналиста, Федоров фактически продолжает руководить охраной президента, и на этой должности ему уже нельзя было присвоить более высокое звание.

Журналист также обратил внимание на то, что решение о предсталении к званию пришло от министра обороны Степана Полторака, а не от непосредсредственного начальника, главы ГУР. Также Бутусов отмечает, что оформление Федорова в управлении разведки было сделано с целью засекретить указ о присвоении звания.

"Присвоение звания Федорову - один из рекордов военной карьеры в Украине - всего неделю числился в ГУР МО - и уже "заслужил" новое звание", - написал журналист, добавив, что указанные в приказе заслуги генерала могут быть основанием для пересмотра решения о присвоении звания.

Накануне стало известно о присвоении генеральских званий замглаы СБУ Павлу Демчине и первому замсекретаря СНБО Сергею Кривоносу.

На прошлой неделе на сайте президента были опубликованы указы о присвоении генеральских званий 24 офицерам.