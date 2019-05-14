Верховная Рада отклонила четыре проекта постановления, которые могли заблокировать подписание закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного (№ 5670-д).

Так, постановление нардепа Вадима Новинского набрало 34 голоса, постановление Нестора Шуфрича - тоже 34, постановление Александра Долженкова - 33, постановление Михаила Папиева - 33.

"С самого начала регистрации этого законопроекта, казалось, все силы ада собрались для того, чтобы не допустить его принятия. Но они столкнулись с великой волей украинского народа, и они увидели профессиональную согласованную работу всей команды, которая работала в Верховной Раде Украины", - прокомментировал решение парламента его председатель Андрей Парубий.

После короткого выступления спикер парламента подписал закон о функционировании украинского языка как государственного прямо на трибуне Верховной Рады.

Парубий также предостерег "реваншистов" от попыток пересмотра всех проукраинских законов, которые были приняты парламентом восьмого созыва.

"Я хочу предупредить всех тех, кто думает, что политическая конъюнктура изменилась и уже сегодня планирует реванш, угрожает нам судами, отменой законов. Как только вы коснетесь и попробуете делать ревизию закона о языке или декоммунизации, или вопроса церкви, вы ощутите весь гнев и могущественную волю украинского народа. Я это говорю не как председатель Верховной Рады Украины, а как гражданин Украины Парубий Андрей", - сказал он.

Фото: facebook.com/TeterukAndrii

Фото: facebook.com/TeterukAndrii

Напомним, 25 апреля Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", поправки к которому рассматривались с 28 февраля.