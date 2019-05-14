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В Раде предложили две новые даты инаугурации – на 17 и 26 мая

Такие инициативы поступили от Виталия Куприя и Владимира Куренного.

В Раде предложили две новые даты инаугурации – на 17 и 26 мая
Фото: facebook/Верховна Рада України

Народный внефракционный депутат Виталий Куприй предлагает присягу новоизбранного президента Украины на 26 мая. Нардеп фракции "Блок Петра Порошенко" Владимир Куренной зарегистрировал проект постановления о проведении инаугурации 17 мая. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Ранее Куприй подавал проект постановления об инаугурации на 20 мая, а в понедельник зарегистрировал законопроект - на 26 мая.

Иницициатива Куренного о присяге президента 17 мая, поступила сегодня, 14 мая.

Напомним, 4 мая Зеленский в Верховной Раде встречался с представителями фракций по поводу даты инаугурации. После встречи он сообщил, что настаивал на том, чтобы инаугурация прошла 19 мая. Однако, по его словам, не все соглашались с этой датой.

Глава Института национальной памяти Владимир Вятрович напомнил, что эта дата приходится на траурный день. 19 мая в Украине отмечают День памяти жертв политических репрессий.

Несмотря на это, был зарегистрирован еще один законопроект об инаугурации Зеленского 19 мая.

Планировалось, что Верховная Рада примет постановление о назначении даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского на первой пленарной неделе, которая началась 14 мая. Этот вопрос должны были рассмотреть сегодня, однако перенесли на 15 мая на 15:00.

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