Инаугурация и выборы по-новому: Рада готовится к торгам с Зеленским

В Верховной Раде до сих пор нет понимания относительно даты инаугурации нового президента . Зато активизировались дискуссии о новых правилах игры на выборах в парламент: якобы есть голоса за открытые списки и уменьшение проходного барьера.

Фото: facebook/Тетерук Зеленский встречается с лидерами парламентских фракций

Шатания с инаугурацией

В конце прошлой недели избранный президент Владимир Зеленский провёл консультации с руководством Верховной Рады и парламентских фракций относительно даты его инаугурации. Команда победителя выборов настаивает на принятии присяги 19 мая. Тогда как, спикер Андрей Парубий и его зам Ирина Геращенко предлагают перенести инаугурацию на более поздний срок. Мол, 19 мая отмечают День памяти жертв политических репрессий, и проводить тогда же торжественные мероприятия неуместно. К тому же, в столь короткий срок невозможно согласовать приезд на инаугурацию высоких зарубежных гостей. В ответ на это в лагере избранного президента вновь говорят о том, что депутаты просто боятся роспуска парламента и досрочных выборов. И якобы только по этой причине на самом деле максимально затягивают процедуру голосования в Раде и саму инаугурацию.

Накануне пленарной недели (она стартует 14 мая) неопределённость с датой инаугурации не прояснилась.

«Фракция БПП определится окончательно только вечером в понедельник (13 мая, – А.С.) на заседании фракции. Но я считаю, что инаугурация должна быть тогда, когда это удобно не Верховной Раде, не Зеленскому, а государству. Даже, если теоретически во вторник, 14 числа, мы проголосуем, то до 19 числа, по сути, за 4 дня пригласить дипломатов на торжественное заседание будет физически невозможно», – заявил в комментарии LB.ua замглавы фракции Алексей Гончаренко.

Фото: Анна Стешенко

Однако, как отметил другой наш собеседник из фракции Петра Порошенко, уже со вторника «как минимум треть наших депутатов начнёт публично и массового «переобуваться». «В первую очередь – мажоритарщики, не исключено – часть группы «Удар». Они то и могут поддержать дату инаугурации вместе с частью из «Народного фронта», «Самопомощью» с «Батькивщиной», группами «Возрождение» и «Воля народа», а также «Оппоблоком». Все вместе они без проблем наберут необходимые 226 голосов», – прогнозирует источник.

Вторая пока ещё номинально провластная фракция коалиции – «Народный фронт» – также будет определяться в ближайший понедельник.

«Но уже сегодня мы видим, что позиции депутатов – разные», – утверждает член фракции «Народного фронта» Леонид Емец.

Не секрет, что группа депутатов, ориентированная на спикера Андрея Парубия, синхронизирует свою позицию с фракцией БПП. А вот условное крыло Арсена Авакова, напротив, открыто поддерживает команду нового президента. Группы Арсения Яценюка и Александра Турчинова пока не определились.

Фото: nfront.org.ua

«Вдобавок свое дело сделали манипуляции вокруг роспуска парламента. Много депутатов продолжают верить разным басням из Интернета, а не читают Конституцию, где чётко прописано о невозможности роспуска и досрочных выборов, – продолжает Емец. – Посему, нам не избежать разброда и шатания. Хотя моя личная позиция заключается в том, что инаугурацию можно смело назначать на любую дату. Плюс не стоит забывать, если парламент не даст 226 голосов «за», тогда вступают в силу следующие нормы закона, согласно которым спикер единолично может подписать решение о проведении даты инаугурации».

Правда, тут, как мы все понимаем, уже включится «фактор Парубия». А его личную позицию касательно даты мы знаем.

«Если же кто-то решит поиграть с переносом места инаугурации, как было когда-то при Кучме во дворце «Украина», то за такое решение точно должна будет голосовать Рада. В противном случае, без одобрения парламента, перенос инаугурации, допустим, на стадион, будет прямым нарушением норм закона», – подчеркивает Леонид Емец.

Он также обращает внимание на возможность отставки главы КСУ, о которой говорят не первый день, как угрозы срыва самой процедуры в Раде. Ведь по Конституции и закону, именно глава КСУ приводит к присяге новоизбранного главу государства.

Подробнее об этом читайте в статье "Атака на главу КС: операция инаугурация

«Телодвижения вокруг КСУ действительно могут спровоцировать глупую и ни кому не нужную дискуссию. На самом деле, по закону, в случае отсутствия главы КСУ, к присяге президента приводит его заместитель или самый старший по возрасту судья. Но уверен, что если такая ситуация возникнет, найдутся горячие головы, которые будут настаивать на невозможности инаугурации, что затянет процесс. Хотя, надеюсь, что этого все же не произойдёт», – говорит Емец.

Фото: Макс Требухов

В любом случае, как считает нардеп БПП Александр Черненко, принимавший участие в консультациях руководства Рады и Зеленского, новый президент остаётся в политическом выигрыше, независимо от того, какой будет дата его инаугурации.

«Я был на той встрече и могу сказать, что Зеленский однозначно дальше будет продавливать парламент для назначения даты на 19 число. И им не столько нужна дата 19 мая в логике роспуска Рады, сколько нужна возможность серьезной информационной атаки на парламент. Все просто. Если Рада не проголосует за 19 мая, это даст прекрасный повод для нового президента и его окружения обвинить парламент во всех грехах. Мол, вот, смотрите, они не голосуют, они мне мешают. Если же Рада назначит его дату, тогда команда Зеленского точно также победоносно заявит, что: вот, смотрите, сильный президент, молодец, смог с первого раза «нагнуть» парламент», – размышляет Черненко.

«Поэтому, думаю, что депутаты проголосуют за 19 чисто из имиджевых соображений, чтобы не быть названными «оторванными от народа». Но Зеленскому выгоден и тот и другой сценарий», – не сомневается представитель БПП.

Впрочем, Владимир Зеленский смело может рассчитывать не только на часть голосов БПП и «Народного фронта», но и пока ещё формальной оппозиции.

Так, нардеп от «Самопомощи» Татьяна Острикова в разговоре с LB.ua призналась, что «боится указов Порошенко, его странных назначений и таких же последних увольнений».

«Боюсь также, что ещё и такие как Семочко под конец каденции Порошенко из его рук могут получить какие-то награды. Поэтому нужно как можно быстрее закончить эту эпоху Порошенко и дать возможность новому президенту начать работать. Хотя, естественно, инаугурация с большим количеством иностранных гостей при подготовке за считанные дни невозможна. И это не совсем хорошо для имиджа страны», – полагает она.

Во фракции Юлии Тимошенко, похоже, и вовсе не заморачиваются на счёт дат.

Фото: Макс Левин

«Я не считаю проблемой 19 число. Порошенко занимался политическими преследованиями, поэтому этот день как очень даже может быть кстати», – иронизирует представитель «Батькивщины» Игорь Луценко, добавляя, что на самом деле важна не столько дата присяги Зеленского, сколько его первые законодательные инициативы и шаги, которые могут или расколоть парламент или объединить, но в новой конфигурации.

Новый закон о выборах: раскол или объединение?

На днях внефракционный депутат Борислав Береза на своей странице в ФБ написал о якобы готовности основных политических групп проголосовать за избирательные изменения: ликвидацию мажорной компоненты выборов, понижение проходного барьера с 5% до 3%, а также разрешение на создание блоков.

Замглавы профильного Комитета ВР по вопросам правой политики и правосудия и член фракции БПП Сергей Алексеев подтвердил LB.ua о наличии такой идеи. «Но она пока что на уровне только слухов», – заверил он.

Хотя как рассказал первый заместитель главы этого же комитета, все тот же Емец, все намного серьезней и реальней.

По его словам, речь в этом случае идёт не о принятии Избирательного Кодекса (документ принят в первом чтении, – А.С.), а о новом законопроекте, который предлагает относительно открытые списки.

«Суть в частичной открытости списков в публикации части списка кандидатов в депутаты для получения «фидбэка» от избирателей. Я также подтверждаю наличие идеи о снижении проходного барьера до 3%. И я не думаю, что это приведёт к регионализации новой Рады, как уже заявил Порошенко. Отмена мажоритарки – это тоже правильно, хотя я сам мажоритарщик. Отбросив фактор коррупции, средний проходной балл каждого мажоритарщика – до 10% от населения округа. Это очень мало и это очень искривлённая идея представительства. А дальше не забываем про коррупцию, про гречку, когда мажоритарщик покупает голоса избирателей и потом в Раде забывает об избирателей», – уверен Леонид Емец.

Фото: Макс Требухов

Нардеп также говорит, что вероятность принятия таких изменений весьма высока.

«Мы уже считали и есть уверенность, что законопроект сразу же получит 226 голосов «за», как в первом чтении, так и в целом. И голосовать можно сразу же в один день. Уверен, что часть депутатов из БПП, а это минимум 80 из 135 нардепов, минимум половина из групп «Возрождение» и «Воля народа», «Народный фронт» тоже даст много, ведь все депутаты даже из разных групп, обещали открытые списки, оппозиция в лице «Самопомощи» и «Батькивщины», кроме «Оппоблока», – все проголосуют за этот закон», – прогнозирует он.

Однако не все его коллеги по парламенту настолько оптимистичны.

Ещё один член Комитета по вопросам правовой политики и правосудия, Александр Черненко из фракции БПП уверен: эта идея с новым законом о выборах не пройдёт. Ее просто завалят сами же мажоритарщики, которых большое количество в каждой фракции.

«Я тоже слышал об идее протянуть закон об отмене мажоритарки с повышением проходного барьера. Такие идеи действительно есть. Но есть одно и принципиальное «но». Эта идея не пройдёт, если ее не поддержит большинство БПП. А пока что я необходимого количества голосов под эту идею не вижу», – говорит он.

Черненко прогнозирует: скорее всего, Рада пойдет путём рассмотрения во втором чтении как раз Избирательного Кодекса, который, кстати, тоже предлагает переход на чисто пропорциональную систему выборов и открытые списки.

«Но ко второму чтению Кодекса подано более 4 тыс. поправок. Их рассмотрение может затянуться на не один месяц. Поэтому, если выборы в Раду все-таки будут досрочные, то избирательных изменений точно не будет. Мажоритарка, как не крути, выгодна БПП, «Батькивщине», да, и самому Зеленскому. Если же выборы будут осенью, то мы, возможно, зайдём в долгий процесс принятия Избирательного Кодекса, который ещё не факт, что будет принят. В любом случае, даже в случае его принятия, он будет работать только на следующих выборах, а не осенью. Поэтому пока что я не вижу реальных оснований для реализации этой идеи. Голосов нет. Наши мажоритарщики точно против», – не сомневается он.

«С этой идеей носятся уже не один день. Она обсуждается вместе возможными досрочными выборами и кадровыми назначениями нового президента. В этом контексте предлагается, чтобы были разрешены блоки, условно говоря, «Самопомощи» и партии Вакарчука, – говорит Татьяна Острикова из «Самопомощи». – Многие силы в Раде сегодня как раз заинтересованы том, чтобы наконец-то сбить феодалов-мажоритарщиков на округах. Ведь даже если Зеленский выставит своих кандидатов-мажоритарщиков, они не смогут победить тех кандидатов, которые годами на местах скупали гречкой голоса и попадали в Раду».

Острикова говорит, что «Самопомощь» пока не определилась с поддержкой подобных изменений правил игры: «Сегодня я вам однозначно и точно не могу сказать, что мы поддержим этот законопроект. Надо его читать и смотреть: что туда ещё попытаются включить».

Нет однозначности и в «Батькивщине». «На самом деле все разговоры об открытых списках – это только разговоры. Будем думать», – говорит Игорь Луценко.

Похоже, новому президенту нелегко будет найти консенсус и общие точки соприкосновения с пока ещё действующей Радой.