Филарет приглашает архиереев на праздник от имени несуществующей УПЦ КП

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет разослал архиепископам приглашение на "торжественное молитвенное общение" в память о священномученике Макарии на бланках Украинской православной церкви Киевского патриархата. Об этом сообщает официальный телеграмм-канал Сони Кошкиной.

"14 мая Православная Церковь чтит память священномученика Макария, митрополита Киевского. Во все времена для КП это был особенный день - Св.Макарий считался негласным покровителем КП, его мощи хранятся во Владимирском соборе", - сказано в сообщении.

На 14 мая почетный патриарх ПЦУ Филарет приглашает архиереев поместной украинской церкви на "торжественное молитвенное общение» и рассылает специальные письма.

"Вот только делается это - внимание - на бланках Киевского патриархата, ныне не существующего. 15 декабря 2018 года Филарет лично подписал бумагу о его роспуске - во имя последующего вливания в ряды ПЦУ", - сказано в сообщении.

К тому же, нынешний глава ПЦУ митрополит Епифаний такого приглашения не получил.

"Не то, чтобы Епифаний сильно расстроился, у него на вторник другие планы - визит на Донбасс. Но, согласитесь, ситуация ненормальная. Оголившая серьезный конфликт между Филаретом и Епифанием", - сказано в сообщении.

Отсутствие приглашения на важное для церкви событие может свидетельствовать о том, что патриарх Филарет недоволен новосозданной ПЦУ, и может создавать препятствия для ее нормальной деятельности, "вплоть до попытки созвать Поместный собор, чтобы пересмотреть Статут ПЦУ."

В случае кардинальных изменений в статуте церкви, Вселенский патриархат в Константинополе может отозвать томос о поместной православной церкви Украины.

Подробнее о возможном развитии конфликта между лидерами ПЦУ читайте в телеграмм-канале Koshkina (official).