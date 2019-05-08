В Налоговую службу переведут 30% сотрудников ГФС, - глава Налоговой службы

Новоиспеченный глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов заявил, что 30% сотрудников Государственной фискальной службы будут переведены на работу в Налоговую службу. Об этом он сообщил в ходе брифинга.

"Следующие шаги - это регистрация, перевод 30% штата ГФС в штат Государственной налоговой службы", - отметил Верланов.

Подобная организационная работа займет около месяца-полутора, а новая Налоговая служба намерена начать работу с 1 июля.

Также глава Налоговой службы сказал, что на должность заместителя председателя службы будут объявлены конкурсы.

Напомним, сегодня, 8 мая 2019 года Кабмин утвердил Сергея Верланова на должность главы Налоговой службы. Ранее он занимал должность заместителя министра финансов.