Коломойский намерен вернуться в Украину после инаугурации Зеленского, чтобы "не улучшать статистику Порошенко"

Бизнесмен заявил, что не намерен никому мстить и "извлек урок из событий прошлых лет", в частности, вокруг "Укрнефти".

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский, который сейчас живет в Израиле, рассказал, что не хотел возвращаться в Украину во время президентства Петра Порошенко и ждет, когда новоизбранный президент Владимир Зеленский официально вступит в должность.

Об этом он рассказал в интервью Bihus.Info, опубликованном 7 мая.

"Жду официального объявления. Символа жду. Потому что скажут потом: "Ты вернулся при Порошенко, а не при Зеленском". Не хочу Порошенко статистику улучшать. Потому что скажут: "сколько олигархов вернулось при Порошенко? Один Коломойский вернулся… А я хочу, чтобы счет на табло поменялся и записали мое возвращение Зеленскому", - пояснил бизнесмен.

Отвечая на вопрос о том, кому он будет мстить, Коломойский сказал: "Да не собираюсь я мстить ни Порошенко, ни Гонтаревой (экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева, - ред.). Я лично никому не собираюсь мстить".

Коломойский также заявил, что "извлек урок из событий прошлых лет", в частности, вокруг ПАО "Укрнефть", "когда писали, что Коломойский бродит по Киеву с батальонами". Бизнесмен подчеркнул, что это была "обычная охранная структура", имеющая контакт с "Укрнафтой".

"Мы уроки усвоили. Чем отличается хомячок от крысы? Пиар-обеспечением. Мы теперь все делаем продуманно и умно, и мы не бродим с батальонами по Киеву. Но раз государство имеет монополию на правосудие и на силу, то мы требуем от государства вердикта", - сказал он.

Коломойский также подчеркнул, что уехал из страны не из-за Порошенко, а в его возвращении нет политического подтекста. При этом он ожидает, что при новом президенте ему будет легче отстаивать свои права.

"Если они, допустим, подадут на запрет мне выезда, я пойду в суд и буду отстаивать права, и никакой Филатов (заместитель главы Администрации президента Алексей Филатов, - ред.) не будет звонить от Порошенко и говорить, что не надо его выпускать", - сказал он.

Напомним, Коломойский живет в Израиле с сентября 2018 года. Он пообещал вернуться в Украину после фициального обнародования результатов президентских выборов. Ранее Коломойский говорил, что Украина "нуждается в миллионах Зеленских". Он также отмечал, что выдвижение Зеленского на президентские выборы не является местью Порошенко за национализацию ПриватБанка. Отвечая на вопрос о том, в каком статусе он готов работать с Зеленским, олигарх ответил, что "готов консультировать новоизбранного президента".