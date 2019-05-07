Юнкер заверил в поддержке ЕС Украины на пути европейской интеграции

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Жан-Клод Юнкер приветствовал свободные и демократические президентские выборы в Украине, которые подтвердили приверженность государства европейским демократическим ценностям. Он подтвердил, что ЕС продолжит решительную поддержку Украины и украинского народа на пути реформ и европейской интеграции", - говорится в сообщении.

Сообщается, что президент Еврокомиссии высоко оценил выдающуюся роль Порошенко в продвижении евроинтеграционной повестки дня Украины и укреплении проукраинской международной коалиции в противодействии российской агрессии.

Напомним, ранее Жан-Клод Юнкер заявил, что не видит разницы между Порошенко и Зеленским в отношении России. При этом он не стал высказывать каких-либо оценок будущего президента.