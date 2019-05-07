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75 новых судей Верховного суда сегодня принесли присягу

Порошенко сожалеет, что не успел завершить реформу судебной системы.

Президент Петр Порошенко назначил 75 судей Верховного суда. Новоназначенные судьи уже принесли присягу, сообщает пресс-служба главы государства.

Среди новых судей 25 назначены в Кассационный административный суд, 15 - в Кассационный хозяйственный суд, 13 - в Кассационный криминальный суд и 22 - в Кассационный гражданский суд.

Порошенко отметил, что его каденции не хватало для завершения судебной реформы, однако ее воплощение уже дало результаты.

"Я надеюсь, что следующий президент и его команда будут уважать решение о независимом и справедливом суде, закрепленное в Конституции Украины", - сказал Порошенко.

Он добавил, что судебная реформа в Украине пока меньше коснулась судов первой инстанции. На очереди - завершение конкурсов в Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности, завершения квалификационной оценки судей первой инстанции, и отбор новых судей первой и второй инстанций.

Напомним, сегодня началось первое заседание Высшего антикоррупционного суда.

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Источник: "Украинские новости"
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