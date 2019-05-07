75 новых судей Верховного суда сегодня принесли присягу

Президент Петр Порошенко назначил 75 судей Верховного суда. Новоназначенные судьи уже принесли присягу, сообщает пресс-служба главы государства.

Среди новых судей 25 назначены в Кассационный административный суд, 15 - в Кассационный хозяйственный суд, 13 - в Кассационный криминальный суд и 22 - в Кассационный гражданский суд.

Порошенко отметил, что его каденции не хватало для завершения судебной реформы, однако ее воплощение уже дало результаты.

"Я надеюсь, что следующий президент и его команда будут уважать решение о независимом и справедливом суде, закрепленное в Конституции Украины", - сказал Порошенко.

Он добавил, что судебная реформа в Украине пока меньше коснулась судов первой инстанции. На очереди - завершение конкурсов в Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности, завершения квалификационной оценки судей первой инстанции, и отбор новых судей первой и второй инстанций.

Напомним, сегодня началось первое заседание Высшего антикоррупционного суда.