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Порошенко обсудил с Трюдо подготовку к международной конференции по вопросам реформ в Украине

Премьер Канады отметил успехи Украины в проведении реформ.

Порошенко обсудил с Трюдо подготовку к международной конференции по вопросам реформ в Украине
Фото: пресс-служба Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, в ходе которого стороны обсудили подготовку к проведению Третьей конференции по вопросам реформ в Украине, которая состоится 2-4 июля 2019 году в Торонто.

Пресс-служба президента сообщает, что глава украинского государства поблагодарил премьер-министра Канады за неизменную поддержку Украины как на международной арене, так и в вопросе содействия демократическим преобразованиям в стране.

В свою очередь Джастин Трюдо отметил, что за пять последних лет Украина достигла большого прогресса в реформах.

Стороны отметили успешную имплементацию двустороннего Соглашения о зоне свободной торговли, которая способствует созданию рабочих мест и росту благосостояния граждан Украины  Канады.

Петр Порошенко отметил роль Канады в усилении оборонных возможностей Вооруженных сил Украины, свидетельством чего является деятельность тренировочной миссии UNIFIER.

Кроме того, стороны обсудили развитие ситуации на Донбассе.

"Была выражена надежда, что Канада займет принципиальную позицию в вопросе усилении санкционного давления на Москву в ответ на так называемые паспортные указы Кремля. Отмечалась также важность освобождения украинских граждан, которые незаконно содержатся в российских тюрьмах", - говорится в сообщении.

Джастин Трюдо также приветствовал демократический и конкурентный характер президентской кампании в Украине.

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