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Порошенко сменил главнокомандующего ООС (Обновлено)

Смена руководства связана "с ротацией генерала Наева".

Порошенко сменил главнокомандующего ООС (Обновлено)
Сергей Наев

Командующий Объединенных сил Сергей Наев сегодня покинет эту должность в связи с ротацией. Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на собственные источники в командовании ООС.

"Сегодня будет представлен новый командующий. Это произойдет в связи с ротацией генерала Наева", - сообщил собеседник агентства.

По данным журналиста Юрия Бутусова, новым командующим ООС будет назначен генерал Александр Сырский.

"Сергей Наев командовал войсками достойно, оставил в целом хорошее впечатление у личного состава. Замена командующих - плановая, ротационная. Сегодня также будет присвоено значительное число досрочных генеральских званий группе офицеров и генералов", - написал Бутусов на своей странице в Фейсбуке.

Журналист также отметил, что в ВСУ "будет произведён ещё более масштабный звездопад".

Наев возглавил операцию Объединенных сил 16 марта 2018 года.

30 апреля 2018 года президент Петр Порошенко объявил о переходе от формата Антитеррористической операции (АТО) к ООС на территории Донецкой и Луганской областей.

Обновление. Информация подтвердилась. Петр Порошенко назначил командующим ООС Александра Сырского вместо Наева в рамках ротации. "По предложению министра обороны Степана Полторака и начальника Генерального штаба Виктора Муженко было принято решение о ротации руководства ООС и я принял решение поддержать решение Минобороны и назначить Александра Сырского руководителем ООС", - сказал Президент.

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