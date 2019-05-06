Апелляционный суд Киева отказался снять арест с активов Коломойского

Киевский апелляционный суд отказал Национальному банку в удовлетворении жалобы о снятии ареста с активов компаний, связанных с бывшим владельцем Приватбанка Игорем Коломойским.

Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на данные судебного реестра.

Отмечается, что суд сохранил арест активов, которые были переданы "приватовцами" в ипотеку/залог для Нацбанка как обеспечение долгов Приватбанка по рефинансированию.

Под арест попали почти 1,3 тыс единиц железнодорожного подвижного состава, зерновой терминал "Бориваж", завод "Биола", офисное здание в Киеве, которое арендует телеканал "1+1", самолет Boeing 767-300, ангар для обслуживания самолетов, 34 земельных участка в Одесской области, а также многочисленная недвижимость.

В суде НБУ настаивал, что февральский арест активов должен быть отменен, учитывая, что Печерский райсуд Киева в 2017 году уже арестовывал это же имущество.

Кроме этого, отмечается, что повторный арест активов Коломойского "делает невозможным осуществление удовлетворения его требований за счет предмета ипотеки (залога), в том числе путем реализации внесудебного способа обращения взыскания".

До национализации Коломойскому принадлежали 41,6572% акций ПриватБанка, Triantal Investments Ltd - 16,5748% акций.

Напомним, в декабря 2016 года правительство Украины по предложению НБУ и акционеров Приватбанка, крупнейшими из которых в то время были Коломойский и Геннадий Боголюбов, принял решение о национализации банка. Приватбанк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию было потрачено более 155 млрд гривен.

18 апреля Окружной админсуд Киева удовлетворил иск Коломойского к Нацбанку и Кабинету министров, признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного Приватбанка с рынка. 19 апреля стало известно об еще одном решении суда в пользу Коломойского - суд отменил решение НБУ об определении перечня связанных с Приватбанком физических и юридических лиц.

20 апреля Печерский райсуд Киева принял решение о расторжении поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанка, полученным до вхождения государства в его капитал.